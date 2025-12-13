Президент Чехії Павел підтвердив передачу Україні 1,8 млн боєприпасів
10:35, 13 грудня 2025
Україна отримала 1,8 млн одиниць великокаліберних снарядів.
Президент Чехії Петр Павел повідомив про виконання зобов’язань щодо постачання Україні великокаліберних боєприпасів. Про це він написав у соцмережі X.
За словами Павела, Чехія обіцяла передати українським військовим 1,8 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів упродовж року.
«Я радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету», — зазначив президент Чехії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.