Президент Чехії Павел підтвердив передачу Україні 1,8 млн боєприпасів

Україна отримала 1,8 млн одиниць великокаліберних снарядів.

Президент Чехії Петр Павел повідомив про виконання зобов’язань щодо постачання Україні великокаліберних боєприпасів. Про це він написав у соцмережі X.

За словами Павела, Чехія обіцяла передати українським військовим 1,8 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів упродовж року.

«Я радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету», — зазначив президент Чехії.

