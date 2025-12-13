Президент Чехии Павел подтвердил передачу Украине 1,8 млн боеприпасов

Украина получила 1,8 млн единиц крупнокалиберных снарядов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Чехии Петр Павел сообщил о выполнении обязательств по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Павла, Чехия обещала передать украинским военным 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение года.

«Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель», — отметил президент Чехии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.