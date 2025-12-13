Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів на 12%, але погоджено менше чверті донарахувань

За три квартали 2025 року провели понад 6 тисяч перевірок, найбільше — на Львівщині, а найбільші суми нарахували на Черкащині.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За три квартали 2025 року Державна податкова служба провела 6 041 документальну перевірку фізичних осіб-підприємців. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, водночас у 3,8 раза менше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Опендатабот.

Попри помірне зростання кількості перевірок, суттєво зросли суми донарахованих зобов’язань. Загалом за три квартали 2025 року Податкова донарахувала підприємцям 5,98 млрд грн. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році. Водночас наразі погоджено лише близько 22% цих сум — 1,32 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було узгоджено майже половину донарахувань.

Схожа ситуація і зі штрафними санкціями. Із нарахованих 2,59 млрд грн штрафів погоджено лише 15%, або 396,8 млн грн.

В Опендатаботі уточнюють, що узгоджена сума — це ті донарахування, які підприємець зобов’язаний сплатити після завершення всіх процедур заперечення, оскарження та ухвалення рішень податковими органами або судом. Первинне нарахування ще не означає остаточного обов’язку зі сплати.

Найбільше перевірок цього року провели податківці на Львівщині — 805. Далі йдуть Київ — 715 перевірок, Харківська область — 559, Дніпропетровська — 518 та Хмельницька — 433.

Водночас за обсягами донарахованих зобов’язань лідером стала Черкаська область — 1,87 млрд грн, з яких 72% становлять штрафи. Однак узгоджено там лише 1,7% — 31,3 млн грн. Подібна ситуація і на Дніпропетровщині: із 1,5 млрд грн донарахованих сум погоджено лише 3%, або 46,2 млн грн.

Найвищий рівень погодження зафіксували на Івано-Франківщині: там узгодили 94% донарахованих сум — 19,85 млн грн із 21,16 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.