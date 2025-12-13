  1. В Україні

Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів на 12%, але погоджено менше чверті донарахувань

10:53, 13 грудня 2025
За три квартали 2025 року провели понад 6 тисяч перевірок, найбільше — на Львівщині, а найбільші суми нарахували на Черкащині.
Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів на 12%, але погоджено менше чверті донарахувань
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За три квартали 2025 року Державна податкова служба провела 6 041 документальну перевірку фізичних осіб-підприємців. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, водночас у 3,8 раза менше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Опендатабот.

Попри помірне зростання кількості перевірок, суттєво зросли суми донарахованих зобов’язань. Загалом за три квартали 2025 року Податкова донарахувала підприємцям 5,98 млрд грн. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році. Водночас наразі погоджено лише близько 22% цих сум — 1,32 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було узгоджено майже половину донарахувань.

Схожа ситуація і зі штрафними санкціями. Із нарахованих 2,59 млрд грн штрафів погоджено лише 15%, або 396,8 млн грн.

В Опендатаботі уточнюють, що узгоджена сума — це ті донарахування, які підприємець зобов’язаний сплатити після завершення всіх процедур заперечення, оскарження та ухвалення рішень податковими органами або судом. Первинне нарахування ще не означає остаточного обов’язку зі сплати.

Найбільше перевірок цього року провели податківці на Львівщині — 805. Далі йдуть Київ — 715 перевірок, Харківська область — 559, Дніпропетровська — 518 та Хмельницька — 433.

Водночас за обсягами донарахованих зобов’язань лідером стала Черкаська область — 1,87 млрд грн, з яких 72% становлять штрафи. Однак узгоджено там лише 1,7% — 31,3 млн грн. Подібна ситуація і на Дніпропетровщині: із 1,5 млрд грн донарахованих сум погоджено лише 3%, або 46,2 млн грн.

Найвищий рівень погодження зафіксували на Івано-Франківщині: там узгодили 94% донарахованих сум — 19,85 млн грн із 21,16 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ФОП ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]