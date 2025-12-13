  1. В Украине

Налоговая увеличила количество проверок ФЛП на 12%, но согласовано менее четверти доначислений

10:53, 13 декабря 2025
За три квартала 2025 года провели более 6 тысяч проверок, больше всего — во Львовской области, а самые большие суммы начислили в Черкасской области.

Фото иллюстративное
За три квартала 2025 года Государственная налоговая служба провела 6 041 документальную проверку физических лиц-предпринимателей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в 3,8 раза меньше, чем в 2021 году — до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Опендатабот.

Несмотря на умеренный рост количества проверок, существенно выросли суммы доначисленных обязательств. В целом за три квартала 2025 года Налоговая доначислила предпринимателям 5,98 млрд грн. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021 году. В то же время на данный момент согласовано только около 22% этих сумм — 1,32 млрд грн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было согласовано почти половина доначислений.

Похожая ситуация и со штрафными санкциями. Из начисленных 2,59 млрд грн штрафов согласовано только 15%, или 396,8 млн грн.

В Опендатаботе уточняют, что согласованная сумма — это те доначисления, которые предприниматель обязан уплатить после завершения всех процедур возражения, обжалования и принятия решений налоговыми органами или судом. Первоначальное начисление еще не означает окончательной обязанности по уплате.

Больше всего проверок в этом году провели налоговики во Львовской области — 805. Далее идут Киев — 715 проверок, Харьковская область — 559, Днепропетровская — 518 и Хмельницкая — 433.

В то же время по объемам доначисленных обязательств лидером стала Черкасская область — 1,87 млрд грн, из которых 72% составляют штрафы. Однако согласовано там только 1,7% — 31,3 млн грн. Подобная ситуация и в Днепропетровской области: из 1,5 млрд грн доначисленных сумм согласовано только 3%, или 46,2 млн грн.

Самый высокий уровень согласования зафиксировали в Ивано-Франковской области: там согласовали 94% доначисленных сумм — 19,85 млн грн из 21,16 млн грн.

