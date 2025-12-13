Розчленив лобзиком та перебив у блендері – чоловіка фіналістки «Міс Швейцарія»-2007 офіційно звинуватили у її вбивстві

У Швейцарії чоловіка звинуватили у жорстокому вбивстві дружини.

У Базель-Ландшафт, Швейцарія, 43-річного чоловіка офіційно звинуватили у вбивстві своєї дружини та порушенні громадського порядку. Про це повідомляє People з посиланням на місцеву прокуратуру.

За даними слідства, трагедія сталася у лютому 2024 року в будинку пари в Біннінгені. Жертву ідентифікують як 38-річну Крістіну Йоксимович, колишню фіналістку конкурсу «Міс Швейцарія» 2007 року. Чоловік задушив дружину, а після цього розчленував тіло за допомогою лобзика та садових ножиць, подрібнивши частини в блендері та розчинивши в хімікаті.

Раніше підозрюваний стверджував поліції, що знайшов дружину мертвою, але наступного місяця зізнався у вбивстві, пояснивши це нібито самообороною. Офіційні звинувачення були висунуті лише у грудні 2025 року.

У пари залишилися двоє дітей. Підозрюваний наразі перебуває під вартою, дата наступного судового засідання не визначена.

