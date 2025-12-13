  1. В мире

Рачленил лобзиком и перебил в блендере – мужчина финалистки «Мисс Швейцария»-2007 официально обвинен в ее убийстве

11:11, 13 декабря 2025
В Швейцарии мужчину обвинили в жестоком убийстве жены.
Фото: People
В Базель-Ландшафт, Швейцария, 43-летнего мужчину официально обвинили в убийстве своей жены и нарушении общественного порядка. Об этом сообщает People со ссылкой на местную прокуратуру.

По данным следствия, трагедия произошла в феврале 2024 года в доме пары в Биннинге. Жертву идентифицируют как 38-летнюю Кристину Йоксимович, бывшую финалистку конкурса «Мисс Швейцария» 2007 года. Муж задушил жену, а после этого расчленил тело с помощью лобзика и садовых ножниц, измельчив части в блендере и растворив в химикате.

Ранее подозреваемый утверждал полиции, что нашел жену мертвой, но в следующем месяце признался в убийстве, объяснив это якобы самообороной. Официальные обвинения были выдвинуты только в декабре 2025 года.

У пары остались двое детей. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей, дата следующего судебного заседания не определена.

