  1. В Україні
  2. / Суспільство

Коли святкувати День Святого Миколая у 2025 році

10:02, 21 листопада 2025
З 2023 року в Україні офіційно змінилася дата святкування Дня Святого Миколая.
Коли святкувати День Святого Миколая у 2025 році
Фото: Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

День Святого Миколая — одне з улюблених зимових свят в Україні, яке традиційно відкриває різдвяний цикл.

У 2025 році українці відзначатимуть День святого Миколая 6 грудня, у суботу. Раніше свято припадало на 19 грудня, однак після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар усі нерухомі дати перемістилися на 13 днів уперед. Це рішення ухвалили у 2023 році, тож відтоді українські християни святкують Миколая в один день із більшістю церков Європи.

Святий Миколай Чудотворець — один із найшанованіших святих в Україні, якого вважають покровителем мандрівників, мореплавців та несправедливо засуджених. Єпископ Миколай Мирлікійський був реальною історичною постаттю, а перекази й біблійні тексти приписують йому чимало добрих звершень — від допомоги нужденним дівчатам до припинення конфліктів і навіть чудес воскресіння.

Згодом Миколай став відомим святим серед православних. Особливо його люблять діти, оскільки вірять, що добрий чудотворець дарує їм подарунки. Ми розібралися, коли буде День святого Миколая за старим і новим церковним стилем, чи буде вихідний і що не можна робити.

У ніч перед 6 грудня багато родин готують подарунки для дітей – їм кладуть під подушку невеликі символічні презенти — солодощі, фрукти, іграшки. У храмах проводять святкові богослужіння, де віряни моляться за захист дітей, мир і благополуччя.

У день святого Миколая, за народними уявленнями, не можна лаятися, влаштовувати сварки чи виявляти жорстокість до ближніх. Також не радять виконувати важку фізичну працю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]