Коли святкувати День Святого Миколая у 2025 році

З 2023 року в Україні офіційно змінилася дата святкування Дня Святого Миколая.

Фото: Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

День Святого Миколая — одне з улюблених зимових свят в Україні, яке традиційно відкриває різдвяний цикл.

У 2025 році українці відзначатимуть День святого Миколая 6 грудня, у суботу. Раніше свято припадало на 19 грудня, однак після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар усі нерухомі дати перемістилися на 13 днів уперед. Це рішення ухвалили у 2023 році, тож відтоді українські християни святкують Миколая в один день із більшістю церков Європи.

Святий Миколай Чудотворець — один із найшанованіших святих в Україні, якого вважають покровителем мандрівників, мореплавців та несправедливо засуджених. Єпископ Миколай Мирлікійський був реальною історичною постаттю, а перекази й біблійні тексти приписують йому чимало добрих звершень — від допомоги нужденним дівчатам до припинення конфліктів і навіть чудес воскресіння.

Згодом Миколай став відомим святим серед православних. Особливо його люблять діти, оскільки вірять, що добрий чудотворець дарує їм подарунки. Ми розібралися, коли буде День святого Миколая за старим і новим церковним стилем, чи буде вихідний і що не можна робити.

У ніч перед 6 грудня багато родин готують подарунки для дітей – їм кладуть під подушку невеликі символічні презенти — солодощі, фрукти, іграшки. У храмах проводять святкові богослужіння, де віряни моляться за захист дітей, мир і благополуччя.

У день святого Миколая, за народними уявленнями, не можна лаятися, влаштовувати сварки чи виявляти жорстокість до ближніх. Також не радять виконувати важку фізичну працю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.