Когда праздновать День Святого Николая в 2025 году

10:02, 21 ноября 2025
С 2023 года в Украине официально изменилась дата празднования Дня Святого Николая.
Фото: Unsplash
День Святого Николая — один из самых любимых зимних праздников в Украине, который традиционно открывает рождественский цикл.

В 2025 году украинцы будут отмечать День святого Николая 6 декабря, в субботу. Ранее праздник приходился на 19 декабря, однако после перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь все неподвижные даты были перенесены на 13 дней вперёд. Это решение приняли в 2023 году, и с тех пор украинские христиане празднуют Николая в один день с большинством европейских церквей.

Святой Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в Украине, которого считают покровителем путешественников, мореплавателей и несправедливо осуждённых. Епископ Николай Мирликийский был реальной исторической личностью, а предания и библейские тексты приписывают ему множество добрых деяний — от помощи бедным девушкам до прекращения конфликтов и даже чудес воскрешения.

Со временем Николай стал широко известным святым среди православных. Особенно его любят дети, поскольку верят, что добрый чудотворец приносит им подарки. Мы разобрались, когда будет День святого Николая по старому и новому церковному стилю, будет ли выходной и что нельзя делать в этот день.

В ночь на 6 декабря многие семьи готовят подарки для детей – им кладут под подушку небольшие символические презенты — сладости, фрукты, игрушки. В храмах проводят праздничные богослужения, где верующие молятся за защиту детей, мир и благополучие.

В день святого Николая, по народным представлениям, нельзя ругаться, устраивать ссоры или проявлять жестокость к ближним. Также не советуют выполнять тяжелый физический труд.

