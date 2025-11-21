  1. В Україні

Умєров заявив, що «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану не було

09:42, 21 листопада 2025
За словами секретаря РНБО, переговори тривають, жодних рішень не ухвалено.
Умєров заявив, що «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану не було
Фото: ukrinform
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації про нібито «погодження» чи «вилучення пунктів» американських пропозицій щодо завершення війни не відповідають дійсності.

«Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав», — написав Умєров.

Він зазначив, що вчора Президент України Володимир Зеленський провів розмову з делегацією, уповноваженою президентом Дональдом Трампом. Сьогодні робота продовжується в Києві на технічному рівні між командами.

«Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. Публікації у ЗМІ про нібито «погодження» чи «вилучення пунктів» не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій», — додав секретар РНБО.

За його словами, усі консультації ведуться в межах незмінних принципів України: суверенітет, безпека людей і справедливий мир.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала чернетку мирного плану США щодо України, яку отримали ЗМІ.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський Рустем Умєров РНБО

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

