Чи потрібні слова «бар» або «кафе» у назві бізнесу для продажу алкоголю на розлив — роз’яснення

23:30, 11 грудня 2025
Право на продаж алкоголю на розлив залежить від відповідності закладу вимогам та ліцензування, а не від того, як він називається.
Все більше підприємців відкривають невеликі заклади харчування або точки з продажу напоїв і стикаються з питанням: чи обов’язково вказувати у назві свого бізнесу «бар», «кафе» чи «ресторан», щоб продавати алкоголь на розлив?

Податківці роз’яснили, які вимоги справді встановлені законодавством.

Хто має право продавати алкоголь на розлив

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволений лише тим суб’єктам господарювання, які:

  • мають статус закладу громадського харчування;
  • отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Такі вимоги закріплені у ст. 71 Закону № 3817-IX.

Чи має значення назва закладу

Закон не зобов’язує суб’єктів господарювання включати до назви слова «кафе», «бар» або «ресторан». Визначальним є не те, як називається бізнес, а те, чи відповідає його діяльність типу закладу громадського харчування та чи є необхідні приміщення, обладнання і ліцензія.

Відповідно до чинних правил:

  • заклади ресторанного господарства можуть обирати тип самостійно;
  • до них відносяться ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні, піцерії, кулінарії, кіоски тощо;
  • на фасаді має бути вивіска із зазначенням типу/класу/назви закладу, найменування підприємця та режиму роботи.

Що потрібно підприємцю для законної роботи

Щоб мати право продавати алкоголь на розлив, підприємець повинен:

  • бути зареєстрованим як суб’єкт господарювання у сфері ресторанного бізнесу;
  • облаштувати заклад відповідно до обраного типу — обладнання, кухня, місця для обслуговування;
  • отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Назва закладу на це не впливає.

Висновок ДПС

Продаж алкоголю на розлив може здійснювати будь-який заклад громадського харчування за наявності ліцензії — незалежно від того, чи називається він «кафе», «баром», «ресторацією» або взагалі має іншу комерційну назву.

