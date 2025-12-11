  1. В Украине

Нужны ли слова «бар» или «кафе» в названии бизнеса для продажи алкоголя на разлив — разъяснение

23:30, 11 декабря 2025
Все больше предпринимателей открывают небольшие заведения питания или точки продажи напитков и сталкиваются с вопросом: обязательно ли указывать в названии своего бизнеса «бар», «кафе» или «ресторан», чтобы продавать алкоголь на разлив?

Налоговики разъяснили, какие требования действительно установлены законодательством.

Кто имеет право продавать алкоголь на разлив

Продажа алкогольных напитков на разлив для потребления на месте разрешена только тем субъектам хозяйствования, которые:

  • имеют статус заведения общественного питания;
  • получили лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками.

Такие требования закреплены в ст. 71 Закона № 3817-IX.

Имеет ли значение название заведения

Закон не обязует субъектов хозяйствования включать в название слова «кафе», «бар» или «ресторан». Определяющим является не то, как называется бизнес, а то, соответствует ли его деятельность типу заведения общественного питания и имеются ли необходимые помещения, оборудование и лицензия.

Согласно действующим правилам:

  • заведения ресторанного хозяйства могут выбирать тип самостоятельно;
  • к ним относятся рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, пиццерии, кулинарии, киоски и другие;
  • на фасаде должна быть вывеска с указанием типа/класса/названия заведения, наименования предпринимателя и режима работы.

Что нужно предпринимателю для законной работы

Чтобы иметь право продавать алкоголь на разлив, предприниматель должен:

  • быть зарегистрированным как субъект хозяйствования в сфере ресторанного бизнеса;
  • обустроить заведение в соответствии с выбранным типом — оборудование, кухня, места для обслуживания;
  • получить лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками.

Название заведения на это не влияет.

Вывод ГНС

Продажа алкоголя на разлив может осуществляться любым заведением общественного питания при наличии лицензии — независимо от того, называется оно «кафе», «баром», «рестораном» или имеет другое коммерческое название.

