Податкова знижка — перелік документів, які можна не подавати

Які документи для податкової знижки не вимагаються, бо вони вже є в базах ДПС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато українців щороку подають декларацію, щоб отримати податкову знижку, але не завжди розуміють, які саме документи потрібно додавати до декларації, а які контролюючий орган вже має у своїх базах. Податкова служба надала роз’яснення, яке допоможе уникнути помилок під час оформлення та прискорити отримання знижки.

Які документи потрібні для податкової знижки

Згідно з Податковим кодексом, до податкової знижки включаються лише витрати, які:

здійснені протягом року;

підтверджені документами — квитанціями, чеками, касовими ордерами з даними про продавця та покупця;

доповнені копіями договорів (за наявності), де вказано вартість і строки оплати.

Таку вимогу встановлено п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ.

Разом із податковою декларацією надаються копії зазначених документів — окрім електронних розрахункових документів.

Оригінали платник зберігає самостійно протягом строку давності, визначеного ПКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166).

Якщо витрати підтверджені електронним документом

У такому разі до декларації нічого додавати не потрібно — достатньо вписати реквізити електронного розрахункового документа.

Документи, які не треба подавати взагалі

ДПС нагадує: контролюючі органи не можуть вимагати від платника документи або їх копії, якщо ці дані вже містяться у державних реєстрах, інформаційних базах чи системах податкової служби. Тобто документи, які держава вже має у своїх системах, дублювати не потрібно.

Саме тому при поданні декларації для отримання податкової знижки не потрібно додавати:

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідку з місця роботи про зарплату, утриманий ПДФО та застосовані пільги.

Коли документи все ж можуть знадобитися

Попри спрощення, ДПС має право вимагати документи, якщо це необхідно для перевірки достовірності даних у декларації. Це передбачено п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 ПКУ.

Тож платник може бути зобов'язаний надати підтвердження витрат, доходів чи права на знижку — але лише в межах повноважень податкового органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.