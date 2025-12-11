  1. В Украине

Налоговая скидка — перечень документов, которые можно не подавать

22:58, 11 декабря 2025
Какие документы для налоговой скидки не требуются, поскольку они уже есть в базах ГНС.
Налоговая скидка — перечень документов, которые можно не подавать
Многие украинцы ежегодно подают декларацию, чтобы получить налоговую скидку, но не всегда понимают, какие именно документы нужно добавлять к декларации, а какие контролирующий орган уже имеет в своих базах. Налоговая служба предоставила разъяснение, которое поможет избежать ошибок при оформлении и ускорить получение скидки.

Какие документы нужны для налоговой скидки

Согласно Налоговому кодексу, в налоговую скидку включаются только те расходы, которые:

  • осуществлены в течение года;
  • подтверждены документами — квитанциями, чеками, кассовыми ордерами с данными о продавце и покупателе;
  • дополнены копиями договоров (при наличии), где указана стоимость и сроки оплаты.

Такое требование установлено п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ.

Вместе с налоговой декларацией предоставляются копии указанных документов — кроме электронных расчетных документов.

Оригиналы плательщик хранит самостоятельно в течение срока давности, установленного НКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166).

Если расходы подтверждены электронным документом

В таком случае к декларации ничего добавлять не нужно — достаточно вписать реквизиты электронного расчетного документа.

Документы, которые не нужно подавать вообще

ГНС напоминает: контролирующие органы не могут требовать от плательщика документы или их копии, если эти данные уже содержатся в государственных реестрах, информационных базах или системах налоговой службы. То есть документы, которыми государство уже располагает, дублировать не нужно.

Именно поэтому при подаче декларации для получения налоговой скидки не нужно добавлять:

  • копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
  • справку с места работы о зарплате, удержанном НДФЛ и примененных льготах.

Когда документы все же могут понадобиться

Несмотря на упрощение, ГНС имеет право требовать документы, если это необходимо для проверки достоверности данных в декларации. Это предусмотрено п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 НКУ.

Поэтому плательщик может быть обязан предоставить подтверждение расходов, доходов или права на скидку — но только в пределах полномочий налогового органа.

налоговая ГНС налоги

