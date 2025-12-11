Налоговая скидка — перечень документов, которые можно не подавать
Многие украинцы ежегодно подают декларацию, чтобы получить налоговую скидку, но не всегда понимают, какие именно документы нужно добавлять к декларации, а какие контролирующий орган уже имеет в своих базах. Налоговая служба предоставила разъяснение, которое поможет избежать ошибок при оформлении и ускорить получение скидки.
Какие документы нужны для налоговой скидки
Согласно Налоговому кодексу, в налоговую скидку включаются только те расходы, которые:
- осуществлены в течение года;
- подтверждены документами — квитанциями, чеками, кассовыми ордерами с данными о продавце и покупателе;
- дополнены копиями договоров (при наличии), где указана стоимость и сроки оплаты.
Такое требование установлено п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ.
Вместе с налоговой декларацией предоставляются копии указанных документов — кроме электронных расчетных документов.
Оригиналы плательщик хранит самостоятельно в течение срока давности, установленного НКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166).
Если расходы подтверждены электронным документом
В таком случае к декларации ничего добавлять не нужно — достаточно вписать реквизиты электронного расчетного документа.
Документы, которые не нужно подавать вообще
ГНС напоминает: контролирующие органы не могут требовать от плательщика документы или их копии, если эти данные уже содержатся в государственных реестрах, информационных базах или системах налоговой службы. То есть документы, которыми государство уже располагает, дублировать не нужно.
Именно поэтому при подаче декларации для получения налоговой скидки не нужно добавлять:
- копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
- справку с места работы о зарплате, удержанном НДФЛ и примененных льготах.
Когда документы все же могут понадобиться
Несмотря на упрощение, ГНС имеет право требовать документы, если это необходимо для проверки достоверности данных в декларации. Это предусмотрено п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 НКУ.
Поэтому плательщик может быть обязан предоставить подтверждение расходов, доходов или права на скидку — но только в пределах полномочий налогового органа.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.