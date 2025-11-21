Умеров заявил, что «согласования» или «исключения пунктов» из американского плана не было

По словам секретаря СНБО, переговоры продолжаются, никаких решений не принято.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что публикации о якобы «согласовании» или «исключении пунктов» американских предложений по завершению войны не соответствуют действительности.

«Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал», — написал Умеров.

Он отметил, что вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с делегацией, уполномоченной президентом Дональдом Трампом. Сегодня работа продолжается в Киеве на техническом уровне между командами.

«Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции. Публикации в СМИ о якобы «согласовании» или «исключении пунктов» не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций», — добавил секретарь СНБО.

По его словам, все консультации ведутся в рамках неизменных принципов Украины: суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала черновик мирного плана США по Украине, который получили СМИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.