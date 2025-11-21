Видимість до 500 метрів — киян попередили про погіршення погодних умов

Водіям під час керування транспортним засобом у тумані рекомендують дотримуватися низки порад.

Фото: КМДА

Удень 21 листопада в Києві утримається туман, через що видимість на дорогах буде 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;

- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», - заявили у КМДА.

