Видимість до 500 метрів — киян попередили про погіршення погодних умов
Удень 21 листопада в Києві утримається туман, через що видимість на дорогах буде 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», - заявили у КМДА.
