Що робити, якщо сталася ДТП: алгоритм дій для водіїв

Патрульна поліція нагадала водіям обов’язкові кроки після аварії.

Патрульна поліція Київської області оприлюднила нагадування для водіїв щодо правильного алгоритму дій у разі дорожньо-транспортної пригоди. У поліції наголошують: дотримання встановлених правил є обов’язковим і може вплинути як на безпеку учасників ДТП, так і на подальше оформлення події.

Що потрібно зробити одразу після ДТП

У разі аварії водій зобов’язаний:

негайно зупинити транспортний засіб;

залишатися на місці пригоди;

увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки;

не переміщувати транспортні засоби та предмети, пов’язані з ДТП;

надати домедичну допомогу потерпілим, викликати швидку або звернутися по допомогу до присутніх.

Якщо виконати всі ці дії неможливо, дозволяється доставити потерпілого до найближчого медичного закладу. Перед цим необхідно зафіксувати розташування слідів ДТП і положення автомобіля після зупинки. У лікарні водій має повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого обов’язково повернутися на місце пригоди.

Коли викликати поліцію

Про ДТП слід повідомити на лінію 102 або 112 (у Києві та Київській області), записати контактні дані очевидців і чекати прибуття поліцейських. До їх приїзду рекомендується зберегти сліди пригоди, обгородити місце ДТП та організувати об’їзд.

Коли можна оформити європротокол

У патрульній поліції також нагадали, що європротокол можна скласти, якщо:

у ДТП немає травмованих;

не завдано шкоди третім особам;

учасники аварії не перебувають у стані сп’яніння;

обидва водії мають чинні поліси обов’язкового страхування.

Перевагами європротоколу є швидке оформлення ДТП, відсутність адміністративного протоколу та штрафу, а також те, що посвідчення водія не вилучається.

Європротокол можна оформити:

у паперовому вигляді на спеціальному бланку;

або онлайн — через електронний сервіс МТСБУ за посиланням.

