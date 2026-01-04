  1. В Україні

Що робити, якщо сталася ДТП: алгоритм дій для водіїв

10:37, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Патрульна поліція нагадала водіям обов’язкові кроки після аварії.
Що робити, якщо сталася ДТП: алгоритм дій для водіїв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Київської області оприлюднила нагадування для водіїв щодо правильного алгоритму дій у разі дорожньо-транспортної пригоди. У поліції наголошують: дотримання встановлених правил є обов’язковим і може вплинути як на безпеку учасників ДТП, так і на подальше оформлення події.

Що потрібно зробити одразу після ДТП 

У разі аварії водій зобов’язаний:

  • негайно зупинити транспортний засіб;
  • залишатися на місці пригоди;
  • увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки;
  • не переміщувати транспортні засоби та предмети, пов’язані з ДТП;
  • надати домедичну допомогу потерпілим, викликати швидку або звернутися по допомогу до присутніх.

Якщо виконати всі ці дії неможливо, дозволяється доставити потерпілого до найближчого медичного закладу. Перед цим необхідно зафіксувати розташування слідів ДТП і положення автомобіля після зупинки. У лікарні водій має повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого обов’язково повернутися на місце пригоди.

Коли викликати поліцію

Про ДТП слід повідомити на лінію 102 або 112 (у Києві та Київській області), записати контактні дані очевидців і чекати прибуття поліцейських. До їх приїзду рекомендується зберегти сліди пригоди, обгородити місце ДТП та організувати об’їзд.

Коли можна оформити європротокол

У патрульній поліції також нагадали, що європротокол можна скласти, якщо:

  • у ДТП немає травмованих;
  • не завдано шкоди третім особам;
  • учасники аварії не перебувають у стані сп’яніння;
  • обидва водії мають чинні поліси обов’язкового страхування.

Перевагами європротоколу є швидке оформлення ДТП, відсутність адміністративного протоколу та штрафу, а також те, що посвідчення водія не вилучається.

Європротокол можна оформити:

  • у паперовому вигляді на спеціальному бланку;
  • або онлайн — через електронний сервіс МТСБУ за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція ДТП аварія патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]