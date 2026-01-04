Что делать, если произошло ДТП: алгоритм действий для водителей

Патрульная полиция напомнила водителям обязательные шаги после аварии.

Патрульная полиция Киевской области опубликовала напоминание для водителей о правильном алгоритме действий в случае дорожно-транспортного происшествия. В полиции подчеркивают: соблюдение установленных правил является обязательным и может повлиять как на безопасность участников ДТП, так и на дальнейшее оформление события.

Что нужно сделать сразу после ДТП

В случае аварии водитель обязан:

немедленно остановить транспортное средство;

оставаться на месте происшествия;

включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;

не перемещать транспортные средства и предметы, связанные с ДТП;

оказать домедицинскую помощь пострадавшим, вызвать скорую помощь или обратиться за помощью к присутствующим.

Если выполнить все эти действия невозможно, допускается доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Перед этим необходимо зафиксировать расположение следов ДТП и положение автомобиля после его остановки. В медицинском учреждении водитель должен сообщить свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего обязательно вернуться на место происшествия.

Когда вызывать полицию

О ДТП следует сообщить на линию 102 или 112 (в городе Киеве и Киевской области), записать контактные данные очевидцев и ожидать прибытия полицейских. До их приезда рекомендуется сохранить следы происшествия, оградить место ДТП и организовать объезд.

Когда можно оформить европротокол

В патрульной полиции также напомнили, что европротокол можно составить, если:

в ДТП нет травмированных;

не причинен материальный ущерб третьим лицам;

участники аварии не находятся в состоянии опьянения;

оба водителя имеют действующие полисы обязательного страхования.

Преимуществами европротокола являются быстрое оформление ДТП, отсутствие административного протокола и штрафа, а также то, что водительское удостоверение не изымается.

Европротокол можно оформить:

в бумажном виде на специальном бланке;

или онлайн — через электронный сервис МТСБУ по ссылке.

