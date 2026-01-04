  1. В Украине

Что делать, если произошло ДТП: алгоритм действий для водителей

10:37, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Патрульная полиция напомнила водителям обязательные шаги после аварии.
Что делать, если произошло ДТП: алгоритм действий для водителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Киевской области опубликовала напоминание для водителей о правильном алгоритме действий в случае дорожно-транспортного происшествия. В полиции подчеркивают: соблюдение установленных правил является обязательным и может повлиять как на безопасность участников ДТП, так и на дальнейшее оформление события.

Что нужно сделать сразу после ДТП

В случае аварии водитель обязан:

  • немедленно остановить транспортное средство;
  • оставаться на месте происшествия;
  • включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  • не перемещать транспортные средства и предметы, связанные с ДТП;
  • оказать домедицинскую помощь пострадавшим, вызвать скорую помощь или обратиться за помощью к присутствующим.

Если выполнить все эти действия невозможно, допускается доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Перед этим необходимо зафиксировать расположение следов ДТП и положение автомобиля после его остановки. В медицинском учреждении водитель должен сообщить свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего обязательно вернуться на место происшествия.

Когда вызывать полицию

О ДТП следует сообщить на линию 102 или 112 (в городе Киеве и Киевской области), записать контактные данные очевидцев и ожидать прибытия полицейских. До их приезда рекомендуется сохранить следы происшествия, оградить место ДТП и организовать объезд.

Когда можно оформить европротокол

В патрульной полиции также напомнили, что европротокол можно составить, если:

  • в ДТП нет травмированных;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники аварии не находятся в состоянии опьянения;
  • оба водителя имеют действующие полисы обязательного страхования.

Преимуществами европротокола являются быстрое оформление ДТП, отсутствие административного протокола и штрафа, а также то, что водительское удостоверение не изымается.

Европротокол можно оформить:

  • в бумажном виде на специальном бланке;
  • или онлайн — через электронный сервис МТСБУ по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция ДТП авария патрульная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]