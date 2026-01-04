Зеленський: онлайн-вибори могли б забезпечити голосування військових і українців за кордоном

Водночас для цього необхідно створити відповідну законодавчу базу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що онлайн-формат виборів за певних умов міг би стати інструментом реалізації виборчого права для військовослужбовців на фронті та громадян, які перебувають за кордоном. Водночас для цього необхідно створити відповідну законодавчу базу. Про це він сказав на брифінгу.

За словами Глави держави, ще під час пандемії коронавірусу він ініціював ідею дистанційного формату роботи Верховної Ради, що могло б дозволити протестувати цифрові механізми безперервності державних процесів.

Зеленський наголосив: якби тоді парламент ухвалив необхідні зміни, нинішніх дискусій щодо можливості проведення виборів під час війни могло б не виникнути.

«Якщо б ми говорили про вибори під час війни, безумовно, люди, які на фронті, які мають можливість голосувати у звичайному форматі, через те, що в них причина найголовніша. Вони захищають державу. Напевне, онлайн працював би», – сказав Президент.

Водночас він визнав, що наразі в Україні немає законодавчих механізмів для проведення таких виборів. Президент повідомив, що вже передав свої пропозиції щодо можливих сценаріїв виборчого процесу — під час війни, у разі припинення вогню або за умов так званого «закритого неба», коли відсутні ракетні та дронові атаки.

«Я поки що відповіді не отримав», – додав Зеленський.

