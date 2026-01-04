  1. В Украине

Зеленский: онлайн-выборы могли бы обеспечить голосование военнослужащих и украинцев за границей

09:07, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В то же время для этого необходимо создать соответствующую законодательную базу.
Зеленский: онлайн-выборы могли бы обеспечить голосование военнослужащих и украинцев за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что онлайн-формат выборов при определенных условиях мог бы стать инструментом реализации избирательного права для военнослужащих на фронте и граждан, находящихся за границей. В то же время для этого необходимо создать соответствующую законодательную базу. Об этом он сказал на брифинге.

По словам Главы государства, еще во время пандемии коронавируса он инициировал идею дистанционного формата работы Верховной Рады, что могло бы позволить протестировать цифровые механизмы непрерывности государственных процессов.

Зеленский подчеркнул: если бы тогда парламент принял необходимые изменения, нынешних дискуссий о возможности проведения выборов во время войны могло бы не возникнуть.

«Если бы мы говорили о выборах во время войны, безусловно, люди, которые на фронте, которые не имеют возможности голосовать в обычном формате, потому что у них причина самая главная. Они защищают государство. Наверное, онлайн работал бы», — сказал Президент.

В то же время он признал, что в настоящее время в Украине нет законодательных механизмов для проведения таких выборов. Президент сообщил, что уже передал свои предложения относительно возможных сценариев избирательного процесса — во время войны, в случае прекращения огня или при условиях так называемого «закрытого неба», когда отсутствуют ракетные и дроновые атаки.

«Я пока что ответа не получил», — добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент выборы избирательная кампания Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]