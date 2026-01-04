Зеленский: онлайн-выборы могли бы обеспечить голосование военнослужащих и украинцев за границей

В то же время для этого необходимо создать соответствующую законодательную базу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что онлайн-формат выборов при определенных условиях мог бы стать инструментом реализации избирательного права для военнослужащих на фронте и граждан, находящихся за границей. В то же время для этого необходимо создать соответствующую законодательную базу. Об этом он сказал на брифинге.

По словам Главы государства, еще во время пандемии коронавируса он инициировал идею дистанционного формата работы Верховной Рады, что могло бы позволить протестировать цифровые механизмы непрерывности государственных процессов.

Зеленский подчеркнул: если бы тогда парламент принял необходимые изменения, нынешних дискуссий о возможности проведения выборов во время войны могло бы не возникнуть.

«Если бы мы говорили о выборах во время войны, безусловно, люди, которые на фронте, которые не имеют возможности голосовать в обычном формате, потому что у них причина самая главная. Они защищают государство. Наверное, онлайн работал бы», — сказал Президент.

В то же время он признал, что в настоящее время в Украине нет законодательных механизмов для проведения таких выборов. Президент сообщил, что уже передал свои предложения относительно возможных сценариев избирательного процесса — во время войны, в случае прекращения огня или при условиях так называемого «закрытого неба», когда отсутствуют ракетные и дроновые атаки.

«Я пока что ответа не получил», — добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.