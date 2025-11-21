Видимость до 500 метров — киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

Водителям во время управления транспортным средством в тумане рекомендуют придерживаться ряда советов.

Днем 21 ноября в Киеве сохранится туман, из-за которого видимость на дорогах будет 200–500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Специалисты рекомендуют водителям при управлении транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

«Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — заявили в КГГА.

