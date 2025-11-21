Видимость до 500 метров — киевлян предупредили об ухудшении погодных условий
10:46, 21 ноября 2025
Водителям во время управления транспортным средством в тумане рекомендуют придерживаться ряда советов.
Фото: КГГА
Днем 21 ноября в Киеве сохранится туман, из-за которого видимость на дорогах будет 200–500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Специалисты рекомендуют водителям при управлении транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
«Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — заявили в КГГА.
