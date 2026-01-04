На Львівщині 17-річний хлопець травмувався під час катання на тюбінгу, причепленому до кінного воза

Керманич воза втратив контроль над кіньми, тюбінг вилетів з дороги.

У одному з сіл Шептицького району Львівської області травмувався 17-річний хлопець, який катався на гумовому тюбінгу, причепленому до воза, запряженого кіньми. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє поліція області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний місцевий житель перевозив неповнолітнього односельчанина на тюбінгу, закріпленому до воза, запряженого двома кіньми. Під час руху керманич втратив контроль над тваринами, унаслідок чого тюбінг з’їхав з дороги в кювет.

Пасажир випав і вдарився об бетонну опору моста. Хлопця з тілесними ушкодженнями, зокрема травмами голови, госпіталізували до медичного закладу.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

