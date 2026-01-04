  1. В Украине

Во Львовской области 17-летний парень травмировался во время катания на тюбинге, прицепленном к конному возу

11:31, 4 января 2026
Управлявший повозкой потерял контроль над лошадьми, тюбинг вылетел с дороги.
В одном из сел Шептицкого района Львовской области травмировался 17-летний парень, который катался на резиновом тюбинге, прицепленном к возу, запряженному лошадьми. Правоохранители начали досудебное расследование. Об этом сообщает полиция области.

Как предварительно установили правоохранители, 22-летний местный житель перевозил несовершеннолетнего односельчанина на тюбинге, закрепленном к возу, запряженному двумя лошадьми. Во время движения управлявший повозкой потерял контроль над животными, в результате чего тюбинг съехал с дороги в кювет.

Пассажир выпал и ударился о бетонную опору моста. Парня с телесными повреждениями, в частности травмами головы, госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ст.291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Национальная полиция полиция Львов

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

