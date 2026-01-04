Во Львовской области 17-летний парень травмировался во время катания на тюбинге, прицепленном к конному возу

Управлявший повозкой потерял контроль над лошадьми, тюбинг вылетел с дороги.

В одном из сел Шептицкого района Львовской области травмировался 17-летний парень, который катался на резиновом тюбинге, прицепленном к возу, запряженному лошадьми. Правоохранители начали досудебное расследование. Об этом сообщает полиция области.

Как предварительно установили правоохранители, 22-летний местный житель перевозил несовершеннолетнего односельчанина на тюбинге, закрепленном к возу, запряженному двумя лошадьми. Во время движения управлявший повозкой потерял контроль над животными, в результате чего тюбинг съехал с дороги в кювет.

Пассажир выпал и ударился о бетонную опору моста. Парня с телесными повреждениями, в частности травмами головы, госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ст.291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

