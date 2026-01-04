Уряд запровадив ліцензування експорту та імпорту окремих товарів і квоти на 2026 рік

Нові правила стосуються, зокрема, мазуту, цукру, зернових і товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини.

Кабмін ухвалив постанову №1795, якою визначив перелік товарів, експорт та імпорт яких у 2026 році здійснюватиметься за ліцензіями, а також затвердив відповідні квоти.

Документом встановлено п’ять ключових блоків регулювання. По-перше, затверджено обсяги квот на експорт окремих товарів. Зокрема, квота на експорт рідкого палива (мазуту) становить 400 тис. тонн, тоді як для природного газу українського походження, лісоматеріалів, дорогоцінних металів, металобрухту та низки інших позицій квоти визначено на нульовому рівні.

По-друге, уряд визначив перелік контрольованих речовин — озоноруйнівних речовин і фторованих парникових газів, експорт та імпорт яких можливий лише за наявності ліцензії. Ліцензування цих операцій здійснюється відповідно до міжнародних зобов’язань України, зокрема вимог Монреальського протоколу.

По-третє, затверджено перелік товарів і обладнання, які можуть містити контрольовані речовини. Йдеться, зокрема, про лікарські засоби, косметику, фарби, мийні засоби, а також промислове, холодильне, вентиляційне, медичне та інше обладнання. Ліцензування застосовується у разі фактичної наявності таких речовин у товарах.

Окремо визначено перелік аграрної продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню. До нього увійшли пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику. Режим ліцензування застосовується у разі експорту до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі, незалежно від країни реєстрації контрагента. Для частини напрямків передбачено проведення двосторонніх консультацій із партнерами.

Також уряд затвердив обсяги квот на експорт цукру до держав — членів Європейського Союзу. У 2026 році квота становить 100 тис. тонн. Розподіл квоти здійснюватиметься пропорційно фактичним обсягам виробництва цукру у 2025 році, підтвердженим статистичною звітністю.

Постанова передбачає, що невикористані у 2025 році ліцензії на експорт та імпорт залишаються чинними до 1 березня 2026 року, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Для навалочних товарів допустима різниця між фактичними показниками вартості, кількості або ваги та даними ліцензії не може перевищувати 5 відсотків.

Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручено забезпечити ліцензування визначених товарів і вносити інформацію про видані ліцензії до державного порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» в день їх видачі. Державна митна служба має фіксувати фактичні обсяги експорту та імпорту і щомісяця інформувати міністерство про відповідні операції.

Постанова набрала чинності з 1 січня 2026 року.

