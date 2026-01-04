Правительство ввело лицензирование экспорта и импорта отдельных товаров и квоты на 2026 год

Новые правила касаются, в частности, мазута, сахара, зерновых и товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества.

Кабинет министров принял постановление №1795, которой определил перечень товаров, экспорт и импорт которых в 2026 году будет осуществляться по лицензиям, а также утвердил соответствующие квоты.

Документом установлены пять ключевых блоков регулирования. Во-первых, утверждены объемы квот на экспорт отдельных товаров. В частности, квота на экспорт жидкого топлива (мазута) составляет 400 тыс. тонн, тогда как для природного газа украинского происхождения, лесоматериалов, драгоценных металлов, металлолома и ряда других позиций квоты определены на нулевом уровне.

Во-вторых, правительство определило перечень контролируемых веществ — озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов, экспорт и импорт которых возможен только при наличии лицензии. Лицензирование этих операций осуществляется в соответствии с международными обязательствами Украины, в частности требованиями Монреальского протокола.

В-третьих, утвержден перечень товаров и оборудования, которые могут содержать контролируемые вещества. Речь идет, в частности, о лекарственных средствах, косметике, красках, моющих средствах, а также о промышленном, холодильном, вентиляционном, медицинском и другом оборудовании. Лицензирование применяется в случае фактического наличия таких веществ в товарах.

Отдельно определен перечень аграрной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию. В него вошли пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника. Режим лицензирования применяется в случае экспорта в Болгарию, Румынию, Словацкую Республику, Венгрию и Польшу независимо от страны регистрации контрагента. Для части направлений предусмотрено проведение двусторонних консультаций с партнерами.

Также правительство утвердило объемы квот на экспорт сахара в государства — члены Европейского Союза. В 2026 году квота составляет 100 тыс. тонн. Распределение квоты будет осуществляться пропорционально фактическим объемам производства сахара в 2025 году, подтвержденным статистической отчетностью.

Постановление предусматривает, что неиспользованные в 2025 году лицензии на экспорт и импорт остаются действительными до 1 марта 2026 года, если иное не установлено международными договорами. Для навалочных товаров допустимая разница между фактическими показателями стоимости, количества или веса и данными лицензии не может превышать 5 процентов.

Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства поручено обеспечить лицензирование определенных товаров и вносить информацию о выданных лицензиях в государственный портал «Единое окно для международной торговли» в день их выдачи. Государственная таможенная служба должна фиксировать фактические объемы экспорта и импорта и ежемесячно информировать министерство о соответствующих операциях.

Постановление вступило в силу с 1 января 2026 года.

