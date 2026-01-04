Зеленський затвердив санкції РНБО проти 165 осіб і компаній-постачальників зв’язку, РЕБ і мікроелектроніки для російського ВПК

РНБО запровадила обмежувальні заходи проти підприємств і керівників російського ВПК, які забезпечують виробництво озброєння для війни проти України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №8/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Про це повідомили в Офісі Президента.

Санкції запроваджено проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами та резидентами Російської Федерації. Йдеться про осіб і компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення РФ та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

До санкційного списку потрапили підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби та мікроелектроніки для російського ВПК і силових структур. Також обмеження застосовано до промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузей і паливно-енергетичного комплексу Росії.

За даними ОП, запроваджені санкції мають ускладнити обслуговування російського військово-промислового комплексу та обмежити його спроможності у виробництві озброєння і військової техніки, які використовуються у війні проти України.

Відповідно до указу, контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Рішення РНБО ухвалене 3 січня 2026 року на підставі пропозицій Служби безпеки України. Кабінету Міністрів, СБУ, Національному банку України та Комісії державних нагород та геральдики доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій, а також порушити питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів. Україна також продовжить роботу з партнерами над синхронізацією санкцій; частину позицій планують врахувати під час підготовки 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.