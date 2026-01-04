  1. В Украине

Зеленский утвердил санкции СНБО против 165 лиц и компаний-поставщиков связи, РЭБ и микроэлектроники для российского ВПК

11:38, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СНБО ввела ограничительные меры против предприятий и руководителей российского ВПК, обеспечивающих производство вооружения для войны против Украины.
Зеленский утвердил санкции СНБО против 165 лиц и компаний-поставщиков связи, РЭБ и микроэлектроники для российского ВПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №8/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Санкции введены против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами Российской Федерации. Речь идет о лицах и компаниях, связанных с обслуживанием государственного оборонного заказа РФ и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса.

В санкционный список попали предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур. Также ограничения применены к промышленным предприятиям химической, добывающей, металлургической отраслей и топливно-энергетического комплекса России.

По данным ОП, введенные санкции должны затруднить обслуживание российского военно-промышленного комплекса и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, которые используются в войне против Украины.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение СНБО принято 3 января 2026 года на основании предложений Службы безопасности Украины. Кабинету Министров, СБУ, Национальному банку Украины и Комиссии государственных наград и геральдики поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций, а также поднять вопрос о введении аналогичных ограничительных мер. Украина также продолжит работу с партнерами над синхронизацией санкций; часть позиций планируют учесть при подготовке 20-го пакета санкций Евросоюза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия санкции указ война Владимир Зеленский СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]