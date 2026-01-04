Зеленский утвердил санкции СНБО против 165 лиц и компаний-поставщиков связи, РЭБ и микроэлектроники для российского ВПК

СНБО ввела ограничительные меры против предприятий и руководителей российского ВПК, обеспечивающих производство вооружения для войны против Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №8/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Санкции введены против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами Российской Федерации. Речь идет о лицах и компаниях, связанных с обслуживанием государственного оборонного заказа РФ и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса.

В санкционный список попали предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур. Также ограничения применены к промышленным предприятиям химической, добывающей, металлургической отраслей и топливно-энергетического комплекса России.

По данным ОП, введенные санкции должны затруднить обслуживание российского военно-промышленного комплекса и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, которые используются в войне против Украины.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение СНБО принято 3 января 2026 года на основании предложений Службы безопасности Украины. Кабинету Министров, СБУ, Национальному банку Украины и Комиссии государственных наград и геральдики поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций, а также поднять вопрос о введении аналогичных ограничительных мер. Украина также продолжит работу с партнерами над синхронизацией санкций; часть позиций планируют учесть при подготовке 20-го пакета санкций Евросоюза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.