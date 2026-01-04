ЄКМТ 2026: з 1 січня дозволи та бортові журнали стали повністю електронними

Перевізники повинні внести всі рейси до нової цифрової системи МТФ.

З 1 січня 2026 року МТФ переходить на повністю електронні дозволи ЄКМТ і бортові журнали. Усі перевезення потрібно вносити до нової системи. Доступ до кабінету у цифровій системі МТФ відбувається через логін та пароль, який було згенеровано та направлено на електронну пошту, вказану у заявці для отримання дозволів. Про це повідомляє ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА.

Станом на 31 грудня 2025 року активовано 2498 дозволів.

Рейси, які розпочато у 2025 році та мають бути закінчені у 2026 році, потрібно внести до нової системи.

Інструкція з подання заявки та отримання дозволів ЄКМТ 2026

Подача заявок на отримання дозволів ЄКМТ триває 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про результат Конкурсу.

Формування заявки

Заявка подається у Єдиному Комплексі Інформаційних Систем Укртрансбезпеки (ЄКІС) за адресою:

У ЄКІС відкриваємо робочий стіл «Перевізник»;

Обираємо папку «ЄКМТ»;

Далі «Заявки на отримання дозволів ЄКМТ».

Для створення заявки натискаємо «+»;

У заявці заповнюємо усі обов’язкові поля;

У полі «Номер розподілу» вказуємо цифру «1».

Дані, які вказуються у полях «Найменування перевізника» (англ. мова) та «Адреса» (англ. мова), повинні бути заповнені латиничними символами або цифрами (кириличні літери не допускаються).

Для цифрової системи ЄКМТ E-mail є ідентифікатором ліцензіата.

Не можна вказувати один E-mail для декількох ліцензіатів.

Якщо у декількох ліцензіатів буде використано один E-mail, їх ліцензії не будуть активовані на платформі ЄКМТ.

Звертаємо увагу на те, як відображатиметься адреса в електронному дозволі.

Перед відправкою заявки до ДСБТ перевірте ці дані максимально уважно!

Також вказуйте актуальні на сьогодні дані про особу відповідальну за роботу з дозволами ЄКМТ (прізвище, ім’я по-батькові повністю) та її мобільний номер для оперативного зв'язку!

У разі невідповідності вимогам заявку буде відправлено на доопрацювання. У разі, якщо після доопрацювання перевізник повторно надсилає заявку — вона вважається підтвердженою перевізником.

Після перевірки вірності усіх даних натискаємо («Зберегти»).

Завантаження розподілу

Для підтвердження вибору дозволів і розподілу прав тиснемо кнопку «Завантажити розподіл».

Після завантаження, у разі наявності наділених прав роботи до країн, що встановили обмеження, необхідно ці права власноруч розподілити по дозволах відповідно до потреби.

Не забудьте розподілити між дозволами усі права, які вам наділені!

Для розподілу прав між дозволами (якщо такі права наділені згідно розподілу), у вкладці «Вибір дозволів» ставимо галочки у відповідних полях дозволу і натискаємо «Зберегти». Зелена цифра показує кількість прав, які доступні для наділення на дозвіл.

Права роботи до країн розподілені на дозволи ЄКМТ категорії екологічності «ЄВРО-6 безпечний».

Права роботи до Австрії та Італії розподіляються в першочерговому порядку.

Дозвіл ЄКМТ з правом роботи до Австрії або Італії автоматично наділяється правом роботи до Угорщини.

Один дозвіл ЄКМТ може бути наділений і правом роботи до Італії, і правом роботи до Австрії. Разом з тим, можна вибрати такі права окремо, якщо дозволяє кількість дозволів.

По завершенні формування заявки на отримання дозволу потрібно натиснути кнопку «Провести» (зелена галочка) та натиснути на вкладку «Передати до ДСБТ».

Після цього зміни (крім випадку, якщо заявку буде відправлено на доопрацювання) стануть неможливими!

Далі заявці буде присвоєно власний номер. Працівник ДСБТ розгляне вашу заявку. Заявки розглядаються у порядку зростання номеру документу.

У разі, якщо у заявці будуть помічені невідповідності, то ваша заявка буде відправлена на доопрацювання. У відповідній колонці буде позначка «Так» червоного кольору.

Для того, щоб розпочати доопрацювання заявки, потрібно натиснути «Відмінити проведення».

Після цього ви можете вносити відповідні зміни.

Після внесення всіх змін і переконання, що у заявці усе вірно, натискаєте «Провести» та «Передати до ДСБТ». Після передачі працівник ДСБТ повторно розгляне вашу заявку.

Стани заявки

Заявки відображається у лівому верхньому куті заявки:

Редагується — вам потрібно надіслати заявку (натиснути кнопку «Провести» (зелена галочка) та натиснути на вкладку «Передати до ДСБТ»);

Проведений — ваша заявка готова для передачі до ДСБТ — натисніть «Передати до ДСБТ»;

Передано до ДСБТ — заявка в опрацюванні працівниками ДСБТ;

Проведений (доопрацювання) — ваша заявка містить зауваження, які потрібно доопрацювати;

Редагується (доопрацювання) — ви можете вносити зміни у заявці. Після завершення доопрацювання натискаєте «Провести» та «Передати до ДСБТ»;

Оформлені — дозвіл сформовано (з цього моменту будь-які зміни у заявці неможливі).

Початок дії дозволів ЄКМТ

Після здійснення ліцензіатами оплати членських внесків за дозволи ЄКМТ співробітниками ДСБТ їх буде переведено у стан «У перевізника», що означатиме початок дії дозволів з використанням цифрової системи ЄКМТ.

На електронну адресу, яка вказана в заявці на отримання дозволу, від цифрової системи ЄКМТ буде направлено лист з логіном та паролем.

Для входу до цифрової системи ЄКМТ здійсніть повний пошук у всіх папках (особливо спам) у відповідній поштовій скринці (адреса, яка вказана в анкеті). Лист буде містити адресу сайту, логін та пароль.

Помилка у назві або адресі

Після того, як статус заявки став «Оформлені» або «Готові до видачі» і ви помітили помилку у назві або у адресі, для заміни дозволу потрібно надіслати листа до ДСБТ на адресу [email protected], у якому вказати номери дозволів, які ви бажаєте замінити, вірну назву та/або вірну адресу з використанням латиничних символів або цифр (не кирилиця). Кожен символ та пробіл має бути вірним!

Заявки щодо помилок у назві або адресі розглядатимуться після оформлення усіх дозволів ЄКМТ.

Після реалізації нового дозволу на заміну дозволу з невірною назвою або адресою старий дозвіл стає недійсним. Ви не зможете вносити рейси за старим дозволом.

