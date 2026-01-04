ЕКМТ 2026: с 1 января разрешения и бортовые журналы стали полностью электронными

Перевозчики должны внести все рейсы в новую цифровую систему МТФ.

С 1 января 2026 года МТФ переходит на полностью электронные разрешения ЕКМТ и бортовые журналы. Все перевозки нужно вносить в новую систему. Доступ к кабинету в цифровой системе МТФ осуществляется через логин и пароль, который был сгенерирован и отправлен на электронную почту, указанную в заявке для получения разрешений. Об этом сообщает ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ.

По состоянию на 31 декабря 2025 года активировано 2498 разрешений.

Рейсы, которые начаты в 2025 году и должны быть закончены в 2026 году, необходимо внести в новую систему.

Инструкция по подаче заявки и получению разрешений ЕКМТ 2026

Подача заявок на получение разрешений ЕКМТ продолжается 30 календарных дней со дня обнародования информации о результате Конкурса.

Формирование заявки

Заявка подается в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС) по адресу:

В ЕКИС открываем рабочий стол «Перевозчик»;

Выбираем папку «ЕКМТ»;

Далее «Заявки на получение разрешений ЕКМТ».

Для создания заявки нажимаем «+»;

В заявке заполняем все обязательные поля;

В поле «Номер распределения» указываем цифру «1».

Данные, которые указываются в полях «Наименование перевозчика» (англ. язык) и «Адрес» (англ. язык), должны быть заполнены латинскими символами или цифрами (кириллические буквы не допускаются).

Для цифровой системы ЕКМТ E-mail является идентификатором лицензиата.

Если у нескольких лицензиатов будет использован один E-mail, их лицензии не будут активированы на платформе ЕКМТ.

Обратите внимание на то, как будет отображаться адрес в электронном разрешении.

Перед отправкой заявки в ДСБТ проверьте эти данные максимально внимательно!

Также указывайте актуальные на сегодняшний день данные о лице, ответственном за работу с разрешениями ЕКМТ (фамилия, имя, отчество полностью) и его мобильный номер для оперативной связи!

В случае несоответствия требованиям заявка будет отправлена на доработку. В случае, если после доработки перевозчик повторно отправляет заявку — она считается подтвержденной перевозчиком.

После проверки верности всех данных нажимаем («Сохранить»).

Загрузка распределения

Для подтверждения выбора разрешений и распределения прав нажимаем кнопку «Загрузить распределение».

После загрузки, в случае наличия наделенных прав работы в страны, установившие ограничения, необходимо эти права самостоятельно распределить по разрешениям в соответствии с потребностью.

Не забудьте распределить между разрешениями все права, которые вам наделены!

Для распределения прав между разрешениями (если такие права наделены согласно распределению), во вкладке «Выбор разрешений» ставим галочки в соответствующих полях разрешения и нажимаем «Сохранить». Зеленая цифра показывает количество прав, которые доступны для наделения на разрешение.

Права работы в странах распределены на разрешения ЕКМТ категории экологичности «ЕВРО-6 безопасный».

Права работы в Австрии и Италии распределяются в первоочередном порядке.

Разрешение ЕКМТ с правом работы в Австрии или Италии автоматически наделяется правом работы в Венгрии.

Одно разрешение ЕКМТ может быть наделено и правом работы в Италии, и правом работы в Австрии. Вместе с тем, можно выбрать такие права отдельно, если позволяет количество разрешений.

По завершении формирования заявки на получение разрешения нужно нажать кнопку «Провести» (зеленая галочка) и нажать на вкладку «Передать в ДСБТ».

После этого изменения (кроме случая, если заявка будет отправлена на доработку) станут невозможными!

Далее заявке будет присвоен собственный номер. Сотрудник ДСБТ рассмотрит вашу заявку. Заявки рассматриваются в порядке возрастания номера документа.

В случае, если в заявке будут замечены несоответствия, то ваша заявка будет отправлена на доработку. В соответствующей колонке будет отметка «Да» красного цвета.

Для того, чтобы начать доработку заявки, нужно нажать «Отменить проведение».

После этого вы можете вносить соответствующие изменения.

После внесения всех изменений и убеждения, что в заявке все верно, нажимаете «Провести» и «Передать в ДСБТ». После передачи сотрудник ДСБТ повторно рассмотрит вашу заявку.

Статусы заявки

Заявки отображаются в левом верхнем углу заявки:

Редактируется — вам нужно отправить заявку (нажать кнопку «Провести» (зеленая галочка) и нажать на вкладку «Передать в ДСБТ»);

Проведен — ваша заявка готова для передачи в ДСБТ — нажмите «Передать в ДСБТ»;

Передано в ДСБТ — заявка в обработке сотрудниками ДСБТ;

Проведено (доработка) — ваша заявка содержит замечания, которые необходимо доработать;

Редактируется (доработка) — вы можете вносить изменения в заявку. После завершения доработки нажмите «Провести» и «Передать в ДСБТ»;

Оформлены — разрешение сформировано (с этого момента любые изменения в заявке невозможны).

Начало действия разрешений ЕКМТ

После осуществления лицензиатами оплаты членских взносов за разрешения ЕКМТ сотрудниками ГСБТ они будут переведены в состояние «У перевозчика», что будет означать начало действия разрешений с использованием цифровой системы ЕКМТ.

На электронный адрес, указанный в заявке на получение разрешения, от цифровой системы ЕКМТ будет направлено письмо с логином и паролем.

Для входа в цифровую систему ЕКМТ выполните полный поиск во всех папках (особенно спам) в соответствующем почтовом ящике (адрес, указанный в анкете). Письмо будет содержать адрес сайта, логин и пароль.

Ошибка в названии или адресе

После того, как статус заявки стал «Оформлены» или «Готовы к выдаче» и вы заметили ошибку в названии или в адресе, для замены разрешения необходимо отправить письмо в ДСБТ на адрес [email protected], в котором указать номера разрешений, которые вы хотите заменить, верное название и/или верный адрес с использованием латинских символов или цифр (не кириллица). Каждый символ и пробел должны быть верными!

Заявки по ошибкам в названии или адресе будут рассматриваться после оформления всех разрешений ЕКМТ.

После реализации нового разрешения на замену разрешения с неверным названием или адресом старое разрешение становится недействительным. Вы не сможете вносить рейсы по старому разрешению.

