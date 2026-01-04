  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Установи Експертної служби МВС не можна вважати підпорядкованими Нацполіції — позиція Верховного Суду

09:25, 4 січня 2026
ККС ВС роз’яснив, що інституційна належність експертної установи до МВС не свідчить про залежність від органу досудового розслідування.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, розглядаючи справу №208/128/21, підтвердив: установи Експертної служби МВС України не є підпорядкованими органу досудового розслідування — Національній поліції, а отже, експертизи, виконані НДЕКЦ МВС, не можна визнавати недопустимими лише з підстав їх інституційної належності до системи МВС.

ВС залишив без змін обвинувальний вирок у справі про смертельну ДТП та відхилив касаційну скаргу захисту, який, зокрема, наполягав на відсутності незалежності експертів, упередженості суду, недопустимості доказів і порушеннях під час досудового розслідування.

Обставини справи

Водія автомобіля Daewoo Lanos було засуджено за ч. 2 ст. 286 КК України до шести років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки. Суд установив, що він, рухаючись зі швидкістю, яка суттєво перевищувала дозволену в населеному пункті, не вжив заходів для зупинки автомобіля та допустив наїзд на пішохода, який загинув від отриманих тілесних ушкоджень.

Окрім основного покарання, з засудженого стягнуто майнову та моральну шкоду на користь потерпілих — членів родини загиблого.

Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Доводи касаційної скарги

Захисник у касаційній скарзі стверджував, зокрема, що:

  • суд першої інстанції діяв незаконним складом і був упередженим;
  • порушено засади змагальності та рівності сторін;
  • досудове розслідування проводив неналежний орган;
  • експертизи виконані експертами установ, підпорядкованих органу досудового розслідування, що нібито суперечить вимогам незалежності;
  • експертні висновки ґрунтуються на показаннях особи, яка згодом стала обвинуваченим;
  • суд безпідставно відмовив у призначенні повторної або комісійної експертизи.

Позиція Верховного Суду

Щодо меж касаційного перегляду

Верховний Суд нагадав, що касаційна інстанція переглядає рішення лише в межах доводів касаційної скарги та не вправі переоцінювати фактичні обставини, встановлені судами попередніх інстанцій, якщо не встановлено істотних порушень процесуального закону.

Таких порушень у цій справі Суд не виявив.

Ключовий висновок: про незалежність експертів МВС

Найважливішим для правозастосовної практики є висновок Верховного Суду щодо статусу експертних установ МВС.

ВС звернув увагу на таке:

МВС України відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 878, здійснює організаційно-управлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності.

До установ Експертної служби МВС належать, зокрема, Державний НДЕКЦ МВС та регіональні НДЕКЦ.

Правові засади діяльності Національної поліції визначає окремий закон, а слідчий відповідно до КПК є процесуально самостійним.

За результатами системного тлумачення цих норм Верховний Суд дійшов висновку: установи Експертної служби МВС та органи Національної поліції хоча й входять до сфери управління МВС, однак не підпорядковуються одне одному, а підзвітні Міністру внутрішніх справ України та є самостійними й процесуально незалежними у своїй діяльності.

Захист не навів жодного нормативного акта, який би свідчив про службову чи іншу залежність експертів від слідчих у конкретному провадженні, а також не довів їхню зацікавленість у результатах експертиз.

Відтак експертні висновки НДЕКЦ МВС не можуть визнаватися недопустимими лише через інституційну належність експертної установи до МВС.

Верховний Суд також відхилив аргументи про:

  • незаконну заміну судді — заміна відбулася через тривалу відпустку судді з дотриманням автоматизованого розподілу;
  • упередженість суду — жодних об’єктивних доказів цього не надано;
  • недопустимість експертиз через використання показань обвинуваченого — слідчий експеримент проводився за його згодою, у присутності захисника та до моменту, коли він набув статусу підозрюваного;
  • необхідність судово-психіатричної експертизи — підстав для сумніву в осудності особи не було;
  • неправильне визначення розміру моральної шкоди — суди врахували характер і тяжкість страждань родини загиблого.

Верховний Суд залишив без змін вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду, а касаційну скаргу захисника — без задоволення.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика Касаційний кримінальний суд

