Учреждения Экспертной службы МВД нельзя считать подчиненными Национальной полиции — позиция Верховного Суда

КУС ВС разъяснил, что институциональная принадлежность экспертного учреждения к МВД не свидетельствует о зависимости от органа досудебного расследования.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, рассматривая дело №208/128/21, подтвердил: учреждения Экспертной службы МВД Украины не являются подчиненными органу досудебного расследования — Национальной полиции, а следовательно, экспертизы, выполненные НДЭКЦ МВД, нельзя признавать недопустимыми лишь по основаниям их институциональной принадлежности к системе МВД.

Верховный Суд оставил без изменений обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП и отклонил кассационную жалобу защиты, которая, в частности, настаивала на отсутствии независимости экспертов, предвзятости суда, недопустимости доказательств и нарушениях во время досудебного расследования.

Обстоятельства дела

Водитель автомобиля Daewoo Lanos был осужден по ч. 2 ст. 286 УК Украины к шести годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Суд установил, что он, двигаясь со скоростью, которая существенно превышала разрешенную в населенном пункте, не принял мер для остановки автомобиля и допустил наезд на пешехода, который погиб от полученных телесных повреждений.

Помимо основного наказания, с осужденного взыскан имущественный и моральный вред в пользу потерпевших — членов семьи погибшего.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Доводы кассационной жалобы

Защитник в кассационной жалобе утверждал, в частности, что:

суд первой инстанции действовал незаконным составом и был предвзятым;

нарушены принципы состязательности и равенства сторон;

досудебное расследование проводил ненадлежащий орган;

экспертизы выполнены экспертами учреждений, подчиненных органу досудебного расследования, что якобы противоречит требованиям независимости;

экспертные выводы основываются на показаниях лица, которое впоследствии стало обвиняемым;

суд безосновательно отказал в назначении повторной или комиссионной экспертизы.

Позиция Верховного Суда

Относительно пределов кассационного пересмотра

Верховный Суд напомнил, что кассационная инстанция пересматривает решения лишь в пределах доводов кассационной жалобы и не вправе переоценивать фактические обстоятельства, установленные судами предыдущих инстанций, если не установлены существенные нарушения процессуального закона.

Таких нарушений в этом деле Суд не выявил.

Ключевой вывод: о независимости экспертов МВД

Наиболее важным для правоприменительной практики является вывод Верховного Суда относительно статуса экспертных учреждений МВД.

Верховный Суд обратил внимание на следующее:

МВД Украины в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 878, осуществляет организационно-управленческое и научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности.

К учреждениям Экспертной службы МВД относятся, в частности, Государственный НДЭКЦ МВД и региональные НДЭКЦ.

Правовые основы деятельности Национальной полиции определяет отдельный закон, а следователь в соответствии с УПК является процессуально самостоятельным.

По результатам системного толкования этих норм Верховный Суд пришел к выводу: учреждения Экспертной службы МВД и органы Национальной полиции, хотя и входят в сферу управления МВД, однако не подчиняются друг другу, а подотчетны Министру внутренних дел Украины и являются самостоятельными и процессуально независимыми в своей деятельности.

Защита не привела ни одного нормативного акта, который бы свидетельствовал о служебной или иной зависимости экспертов от следователей в конкретном производстве, а также не доказала их заинтересованность в результатах экспертиз.

Следовательно, экспертные выводы НДЭКЦ МВД не могут признаваться недопустимыми лишь из-за институциональной принадлежности экспертного учреждения к МВД.

Верховный Суд также отклонил аргументы о:

незаконной замене судьи — замена произошла в связи с длительным отпуском судьи с соблюдением автоматизированного распределения;

предвзятости суда — никаких объективных доказательств этого не предоставлено;

недопустимости экспертиз из-за использования показаний обвиняемого — следственный эксперимент проводился с его согласия, в присутствии защитника и до момента, когда он приобрел статус подозреваемого;

необходимости судебно-психиатрической экспертизы — оснований для сомнений в вменяемости лица не было;

неправильного определения размера морального вреда — суды учли характер и тяжесть страданий семьи погибшего.

Верховный Суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда, а кассационную жалобу защитника — без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

