Штраф за порушення ПДР — як правильно сплатити і коли діє 50% «знижки»

11:13, 4 січня 2026
Патрульна поліція пояснює, на що звернути увагу під час оплати штрафу та в яких випадках можна сплатити половину суми.
Патрульна поліція нагадує водіям про ключові правила сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху та застерігає від типових помилок, які можуть призвести до додаткових фінансових витрат.

У поліції звертають увагу: під час оплати штрафу банк стягує комісію за переказ коштів. Її сплачує платник окремо, і ця сума не входить до розміру самого штрафу.

Особливо важливо правильно заповнювати призначення платежу. У ньому необхідно зазначити серію та номер постанови, а також прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку її винесено.

Законодавство передбачає можливість сплати лише 50% суми штрафу, але виключно у випадках, коли порушення зафіксоване в автоматичному режимі та платіж здійснено протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Водночас за перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі, як вказано в постанові. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу, але така постанова вважається несплаченою.

Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з часом матеріали передаються до органів державної виконавчої служби.

У такому разі доведеться сплатити:

  • подвійну суму штрафу;
  • виконавчий збір;
  • обмеження, що передбачаються для боржників.

Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, рекомендуємо:

  • уважно читати постанову та її реквізити;
  • звертати увагу, яким способом зафіксовано порушення;
  • перевіряти статус штрафу через офіційні сервіси.

Національна поліція поліція ПДР штраф патрульна поліція

