Штраф за порушення ПДР — як правильно сплатити і коли діє 50% «знижки»
Патрульна поліція нагадує водіям про ключові правила сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху та застерігає від типових помилок, які можуть призвести до додаткових фінансових витрат.
У поліції звертають увагу: під час оплати штрафу банк стягує комісію за переказ коштів. Її сплачує платник окремо, і ця сума не входить до розміру самого штрафу.
Особливо важливо правильно заповнювати призначення платежу. У ньому необхідно зазначити серію та номер постанови, а також прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку її винесено.
Законодавство передбачає можливість сплати лише 50% суми штрафу, але виключно у випадках, коли порушення зафіксоване в автоматичному режимі та платіж здійснено протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.
Водночас за перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі, як вказано в постанові. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу, але така постанова вважається несплаченою.
Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з часом матеріали передаються до органів державної виконавчої служби.
У такому разі доведеться сплатити:
- подвійну суму штрафу;
- виконавчий збір;
- обмеження, що передбачаються для боржників.
Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, рекомендуємо:
- уважно читати постанову та її реквізити;
- звертати увагу, яким способом зафіксовано порушення;
- перевіряти статус штрафу через офіційні сервіси.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.