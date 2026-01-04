Штраф за нарушение ПДД — как правильно уплатить и когда действует 50% «скидка»

Патрульная полиция разъясняет, на что следует обратить внимание при оплате штрафа и в каких случаях можно уплатить половину суммы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция напоминает водителям о ключевых правилах уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения и предостерегает от типичных ошибок, которые могут привести к дополнительным финансовым расходам.

В полиции обращают внимание: при оплате штрафа банк взимает комиссию за перевод средств. Ее оплачивает плательщик отдельно, и эта сумма не входит в размер самого штрафа.

Особенно важно правильно заполнять назначение платежа. В нем необходимо указывать серию и номер постановления, а также фамилию, имя и отчество лица, в отношении которого оно вынесено.

Законодательство предусматривает возможность уплаты только 50% суммы штрафа, но исключительно в случаях, когда нарушение зафиксировано в автоматическом режиме и платеж осуществлен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В то же время за превышение скорости, зафиксированное прибором TruCAM, уплата штрафа должна происходить в полном объеме, как указано в постановлении. Иногда водители ошибочно уплачивают половину суммы штрафа, однако такое постановление считается неоплаченным.

Если штраф уплачен не полностью, постановление считается неисполненным, и со временем материалы передаются в органы государственной исполнительной службы.

В таком случае придется уплатить:

двойную сумму штрафа;

исполнительный сбор;

ограничения, предусмотренные для должников.

Чтобы избежать лишних расходов и неприятностей, рекомендуем:

внимательно читать постановление и его реквизиты;

обращать внимание, каким способом зафиксировано нарушение;

проверять статус штрафа через официальные сервисы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.