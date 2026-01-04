  1. В Україні

У Києві на Оболоні вибухнув автомобіль — є постраждалі

10:55, 4 січня 2026
Правоохоронці працюють на місці події та зʼясовують усі обставини вибуху.
У Києві на Оболоні вибухнув автомобіль — є постраждалі
У Києві на Оболоні вибухнув позашляховик. Правоохоронці зʼясовують всі обставини події. Про це повідомляє столична поліція.

За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.

У поліції обіцяють згодом розкрити більш детальну інформацію.

В мережі з'явилися фото з місця події. За словами очевидців, вибух пролунав на Героїв Дніпра.

