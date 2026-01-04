  1. В Украине

В Киеве на Оболони взорвался автомобиль — есть пострадавшие

10:55, 4 января 2026
Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства взрыва.
В Киеве на Оболони взорвался автомобиль — есть пострадавшие
В Киеве на Оболони взорвался внедорожник. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает столичная полиция.

По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы.

В полиции обещают позже обнародовать более подробную информацию.

В сети появились фото с места происшествия. По словам очевидцев, взрыв прогремел на Героев Днепра.

