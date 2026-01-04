Апеляційний суд США скасував заборону на відкрите носіння зброї в містах Каліфорнії

Суд визнав обмеження таким, що порушує Другу поправку до Конституції США.

Фото: Terry Chea/Associated Press

Апеляційний суд Дев’ятого округу США скасував заборону штату Каліфорнія на відкрите носіння вогнепальної зброї в округах із населенням понад 200 тисяч осіб, визнавши її такою, що порушує Другу поправку до Конституції США. Про це повідомляє Courthouse News.

Колегія з трьох суддів дійшла висновку, що закон штату, який криміналізує відкрите носіння зброї в урбанізованих районах, не має історичного обґрунтування, якого вимагає практика Верховного суду США.

Суд застосував тест, запроваджений рішенням Bruen

У рішенні судді послалися на прецедент Верховного суду США 2022 року у справі New York Rifle and Pistol Association v. Bruen, яким було встановлено так званий Bruen-тест. Згідно з ним, будь-які обмеження права на носіння зброї мають відповідати історичним традиціям регулювання, що існували на момент ухвалення Конституції.

Суддя Лоренс ВанДайк, який написав рішення більшості, зазначив, що Каліфорнія не змогла довести наявність історичної традиції, яка б дозволяла забороняти відкрите носіння зброї в міських округах.

«Нездатність Каліфорнії надати докази відповідної історичної традиції регулювання обігу зброї є вирішальною», — наголосив суддя.

Він також відкинув аргументи штату про те, що відкрите носіння зброї створює небезпечну та напружену атмосферу в містах, зауваживши, що такі суспільні побоювання існували ще з моменту заснування США і раніше вирішувалися іншими способами.

Відкрите носіння — історична практика

Суд окремо підкреслив, що відкрите носіння зброї є історичною практикою, яка існувала ще до ратифікації Білля про права у 1791 році.

Колегія також скасувала рішення федерального суду нижчої інстанції, який раніше став на бік генерального прокурора Каліфорнії та визнав обмеження конституційними.

Хто оскаржив закон

Позов подав мешканець округу Сіскію Марк Берд, який заявив про намір реалізовувати своє право на самозахист шляхом відкритого носіння пістолета в кобурі на території штату.

Адвокатка позивача наголошувала, що історичних аналогів повної заборони відкритого носіння не існує, а саме цей спосіб був традиційним протягом століть.

Окрема думка та незгода судді

Один із суддів колегії висловив часткову незгоду. На його думку, штат має право заборонити один зі способів носіння зброї — відкритий або прихований — за умови, що громадянам залишається інша законна альтернатива.

Суддя зазначив, що після рішення Bruen Каліфорнія погодилася видавати дозволи на приховане носіння зброї, а отже, заборона відкритого носіння не є неконституційною.

Реакція влади Каліфорнії

В офісі генерального прокурора Каліфорнії заявили, що вивчають рішення суду та розглядають подальші кроки.

«Ми залишаємося відданими захисту розумних законів Каліфорнії щодо обігу зброї», — зазначили представники відомства.

