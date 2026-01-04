Апелляционный суд США отменил запрет на открытое ношение оружия в городах Калифорнии

Суд признал ограничение нарушающим Вторую поправку к Конституции США.

Апелляционный суд Девятого округа США отменил запрет штата Калифорния на открытое ношение огнестрельного оружия в округах с населением более 200 тысяч человек, признав его нарушающим Вторую поправку к Конституции США. Об этом сообщает Courthouse News.

Коллегия из трех судей пришла к выводу, что закон штата, который криминализирует открытое ношение оружия в урбанизированных районах, не имеет исторического обоснования, которого требует практика Верховного суда США.

Суд применил тест, установленный решением Bruen

В решении судьи сослались на прецедент Верховного суда США 2022 года по делу New York Rifle and Pistol Association v. Bruen, которым был установлен так называемый тест Bruen. Согласно ему, любые ограничения права на ношение оружия должны соответствовать историческим традициям регулирования, существовавшим на момент принятия Конституции.

Судья Лоренс ВанДайк, который написал решение большинства, отметил, что Калифорния не смогла доказать наличие исторической традиции, позволяющей запрещать открытое ношение оружия в городских округах.

«Неспособность Калифорнии представить доказательства соответствующей исторической традиции регулирования оборота оружия является решающей», — подчеркнул судья.

Он также отверг аргументы штата о том, что открытое ношение оружия создает опасную и напряженную атмосферу в городах, отметив, что подобные общественные опасения существовали еще с момента основания США и ранее решались иными способами.

Открытое ношение — историческая практика

Суд отдельно подчеркнул, что открытое ношение оружия является исторической практикой, существовавшей еще до ратификации Билля о правах в 1791 году.

Коллегия также отменила решение федерального суда нижестоящей инстанции, который ранее встал на сторону генерального прокурора Калифорнии и признал ограничения конституционными.

Кто оспорил закон

Иск подал житель округа Сискию Марк Бэрд, заявивший о намерении реализовывать свое право на самозащиту путем открытого ношения пистолета в кобуре на территории штата.

Адвокат истца подчеркивала, что исторических аналогов полного запрета открытого ношения не существует, а именно этот способ был традиционным на протяжении столетий.

Особое мнение и несогласие судьи

Один из судей коллегии выразил частичное несогласие. По его мнению, штат вправе запретить один из способов ношения оружия — открытый или скрытый — при условии, что гражданам остается другая законная альтернатива.

Судья отметил, что после решения Bruen Калифорния согласилась выдавать разрешения на скрытое ношение оружия, а следовательно, запрет открытого ношения не является неконституционным.

Реакция властей Калифорнии

В офисе генерального прокурора Калифорнии заявили, что изучают решение суда и рассматривают дальнейшие шаги.

«Мы остаемся приверженными защите разумных законов Калифорнии об обороте оружия», — отметили представители ведомства.

