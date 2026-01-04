  1. У світі

Радбез ООН скликає термінове засідання для обговорення затримання Мадуро

08:49, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Екстрене засідання стосуватиметься операції США та подій у Каракасі.
Радбез ООН скликає термінове засідання для обговорення затримання Мадуро
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Безпеки ООН 5 січня проведе термінове засідання, присвячене операції Сполучених Штатів у Венесуелі та затриманню президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Укрінформ.

Засідання скликають на запит Венесуели. Ініціаторами розгляду питання виступили Колумбія, яка з початку 2026 року є непостійним членом Ради Безпеки ООН, а також Росія та Китай.

Засідання Радбезу розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом, що відповідає 17:00 за київським часом.

Як повідомляється, Венесуела у суботу звернулася до секретаріату Ради Безпеки ООН із проханням про скликання термінового засідання у зв’язку з атаками США на територію країни. У листі до керівництва Радбезу, де у січні головує Сомалі, постійний представник Венесуели при ООН Самуель Монкада заявив, що дії Штатів, на думку Каракаса, є грубим порушенням Статуту ООН.

За його словами, операція США має на меті повалення уряду Ніколаса Мадуро та встановлення підконтрольного режиму, що, як стверджує венесуельська сторона, дозволить отримати доступ до природних ресурсів країни, зокрема значних запасів нафти.

Як повідомлялося, 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

Додамо, що США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення.

Також Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади».

Крім того, Верховний суд Венесуели передав повноваження президента віцепрезидентці Дельсі Родрігес.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Венесуела Ніколас Мадуро ООН

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]