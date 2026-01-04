Радбез ООН скликає термінове засідання для обговорення затримання Мадуро

Екстрене засідання стосуватиметься операції США та подій у Каракасі.

Рада Безпеки ООН 5 січня проведе термінове засідання, присвячене операції Сполучених Штатів у Венесуелі та затриманню президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Укрінформ.

Засідання скликають на запит Венесуели. Ініціаторами розгляду питання виступили Колумбія, яка з початку 2026 року є непостійним членом Ради Безпеки ООН, а також Росія та Китай.

Засідання Радбезу розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом, що відповідає 17:00 за київським часом.

Як повідомляється, Венесуела у суботу звернулася до секретаріату Ради Безпеки ООН із проханням про скликання термінового засідання у зв’язку з атаками США на територію країни. У листі до керівництва Радбезу, де у січні головує Сомалі, постійний представник Венесуели при ООН Самуель Монкада заявив, що дії Штатів, на думку Каракаса, є грубим порушенням Статуту ООН.

За його словами, операція США має на меті повалення уряду Ніколаса Мадуро та встановлення підконтрольного режиму, що, як стверджує венесуельська сторона, дозволить отримати доступ до природних ресурсів країни, зокрема значних запасів нафти.

Як повідомлялося, 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

Додамо, що США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення.

Також Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади».

Крім того, Верховний суд Венесуели передав повноваження президента віцепрезидентці Дельсі Родрігес.

