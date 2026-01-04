Совет Безопасности ООН созывает срочное заседание для обсуждения задержания Мадуро

Экстренное заседание будет касаться операции США и событий в Каракасе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет Безопасности ООН 5 января проведет срочное заседание, посвященное операции Соединенных Штатов в Венесуэле и задержанию президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Укринформ.

Заседание созывается по запросу Венесуэлы. Инициаторами рассмотрения вопроса выступили Колумбия, которая с начала 2026 года является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а также Россия и Китай.

Заседание Совбеза начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени, что соответствует 17:00 по киевскому времени.

Как сообщается, Венесуэла в субботу обратилась в секретариат Совета Безопасности ООН с просьбой о созыве срочного заседания в связи с атаками США на территории страны. В письме руководству Совбеза, где в январе председательствует Сомали, постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуель Монкада заявил, что действия Штатов, по мнению Каракаса, являются грубым нарушением Устава ООН.

По его словам, операция США направлена на свержение правительства Николаса Мадуро и установление подконтрольного режима, что, как утверждает венесуэльская сторона, позволит получить доступ к природным ресурсам страны, в том числе значительным запасам нефти.

Как сообщалось, 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы.

Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.

Также Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти».

Кроме того, Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.