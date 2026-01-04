  1. У світі

У Китаї чоловік через суд вимагає в колишньої нареченої повернути гроші, які він витратив на неї під час стосунків

09:43, 4 січня 2026
Після розриву заручин чоловік звернувся до суду з вимогою компенсації витрат.
Фото: scmp.com
У Китаї чоловік звернувся до суду з вимогою, щоб його колишня наречена повернула гроші, які він витратив на неї під час стосунків. Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік на прізвище Хе та жінка Ван родом з одного села в північно-східній частині Китаю. Вони познайомилися через сваху, заручилися й згодом разом поїхали працювати в іншу провінцію. Там вони займалися сімейним рестораном вуличної їжі, який належав родині чоловіка.

Жінка допомагала в закладі близько пів року. Проте чоловік заявив, що вона виконувала лише просту роботу і щодня їла страви з ресторану, через що він і його родина залишилися незадоволені.

Після розриву Хе звернувся до суду. Він вимагав повернути 20 тисяч юанів — традиційний весільний викуп, який його сім’я передала родині нареченої, а також ще 30 тисяч юанів за подарунки й витрати на побачення. Серед покупок були, зокрема, колготки та спідня білизна.

У суді жінка заявила, що вважає такі вимоги дріб’язковими, адже вони перебували у стосунках. Вона також запитала, чи не приносили чоловікові задоволення речі, які він купував їй раніше.

Суд відмовив у поверненні коштів за подарунки, пояснивши, що це були особисті речі, які мали емоційну цінність для обох. Водночас жінку зобов’язали повернути половину суми весільного викупу.

Після публікації цієї історії більшість користувачів китайських соцмереж стали на бік жінки. Люди критикували чоловіка за надмірну ощадливість і зазначали, що за такої позиції він мав би платити нареченій зарплату за роботу в сімейному бізнесі.

суд Китай

