В Китае мужчина через суд требует от бывшей невесты вернуть деньги, которые он потратил на нее во время отношений

09:43, 4 января 2026
После разрыва помолвки мужчина обратился в суд с требованием компенсации расходов.
Фото: scmp.com
В Китае мужчина обратился в суд с требованием, чтобы его бывшая невеста вернула деньги, которые он потратил на нее во время отношений. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Хэ и женщина Ван родом из одного села в северо-восточной части Китая. Они познакомились через сваху, обручились и впоследствии вместе поехали работать в другую провинцию. Там они занимались семейным рестораном уличной еды, который принадлежал семье мужчины.

Женщина помогала в заведении около полугода. Однако мужчина заявил, что она выполняла только простую работу и ежедневно ела блюда из ресторана, из-за чего он и его семья остались недовольны.

После разрыва Хэ обратился в суд. Он потребовал вернуть 20 тысяч юаней — традиционный свадебный выкуп, который его семья передала семье невесты, а также еще 30 тысяч юаней за подарки и расходы на свидания. Среди покупок были, в частности, колготки и нижнее белье.

В суде женщина заявила, что считает такие требования мелочными, поскольку они состояли в отношениях. Она также спросила, не приносили ли мужчине удовольствия вещи, которые он покупал ей ранее.

Суд отказал в возврате средств за подарки, объяснив, что это были личные вещи, которые имели эмоциональную ценность для обеих сторон. В то же время женщину обязали вернуть половину суммы свадебного выкупа.

После публикации этой истории большинство пользователей китайских соцсетей встали на сторону женщины. Люди критиковали мужчину за чрезмерную бережливость и отмечали, что при такой позиции он должен был платить невесте зарплату за работу в семейном бизнесе.

