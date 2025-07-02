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Кабмін у змінах до бюджету пропонує профінансувати створення нових судів – СОАС та СААС

08:30, 2 липня 2025
Нові суди ще не створені, але у змінах до бюджету на 2025 рік вже заклали кошти на них.
Кабмін у змінах до бюджету пропонує профінансувати створення нових судів – СОАС та СААС
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Як відомо, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13439 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Крім додаткових видатків на сектор оборони у сумі 412 млрд грн, у змінах до бюджету йдеться про виділення коштів на створення нових судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС).

На СОАС пропонується виділити з бюджету – 880,4 тисячі грн. На СААС – 880,3 тисячі грн. Тобто, загалом 1,76 млн грн додаткових видатків.

Нагадаємо, що відповідний законопроект 13302 про створення цих нових судів ще не прийнятий, втім, вже набув сили закон, який врегульовує організаційні питання набору суддів до СОАС та СААС, а також їх юрисдикцію (законопроект 12368-1).

МВФ в оновленому Меморандумі привітав створення таких судів.

«Судді цих судів будуть відбиратися після ретельної оцінки їхньої професійної компетентності та доброчесності, при цьому Експертна рада, до складу якої входять незалежні експерти з міжнародним досвідом, матиме вирішальний голос», вказали у Міжнародному валютному фонді.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Для перевірки доброчесності кандидатів у СОАС та СААС пропонується утворити окрему Експертну раду, куди увійдуть три представника від іноземних партнерів.

Відповідно до рішення Кабміну іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу кожен для найму житла.

Отже, 30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів – 855 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін у змінах до бюджету пропонує профінансувати створення нових судів – СОАС та СААС

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