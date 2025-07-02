Численні суди щодо пенсій мають «несприятливі наслідки для бюджету»: уряд записав у Меморандум з МВФ пенсійні зміни

Уряд найближчим часом планує вжити заходів для обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів, крім «внескової» частини їхніх пенсій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В оновлений Меморандум з МВФ українські урядовці записали проведення пенсійної реформи, обмеження спецпенсій прокурорам, а також уведення в дію норми, відповідно до якої визнання КСУ неконституційними змін не повертає попереднє правове регулювання.

Так, уряд вказав наступне у Меморандумі з МВФ:

«У найближчій перспективі ми вживемо заходів для обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів, крім внескової частини їхніх пенсій.

Ми також запропонуємо уніфікований підхід до щорічного збільшення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації. Зокрема, ми подамо до парламенту законопроект про припинення практики прив'язки щорічного збільшення певних спеціальних пенсій до збільшення заробітних плат. Крім того, ми покращимо адресність та запобігатимемо зловживанню деякими пенсійними доплатами шляхом уточнення критеріїв відповідності».

Також уряд зазначив, що вживає заходів для пом'якшення фіскальних ризиків, що виникають через складність пенсійної системи.

«Неоднозначність у законодавстві призвела до численних судових справ з несприятливими наслідками для бюджету – вказано у Меморандумі. Нагадаємо, що восени 2024 року міністр фінансів Сергій Марченко звинуватив суди у тому, що вони приймають рішення на користь громадян, «розбалансовуючи бюджет» Пенсійного фонду.

«Для досягнення більшої правової визначеності та уникнення додаткового тиску на пенсійні витрати, спричиненого правовою неоднозначністю, ми подали до парламенту:

поправки до законодавства для забезпечення негайного набуття чинності статтею 61, частиною 5 Закону 3354-20 (йдеться про ч. 5 ст. 61 закону про правотворчу діяльність, яка передбачає, що визнання КСУ нормативно-правового акта або окремого його структурного елемента неконституційним, або таким, що втратив чинність, не відновлює дію нормативно-правового акта або його окремого структурного елемента, що діяв раніше. Відповідний законопроект 12165 Судово-юридична газета Галина Третьякова . Вочевидь, йдеться про те, що, до прикладу, визнання закону про зменшення чи скасування певних видів пенсій неконституційним не означатиме, що автоматично діятиме закон, який регулював відносини до їх зменшення чи скасування).

. Вочевидь, йдеться про те, що, до прикладу, визнання закону про зменшення чи скасування певних видів пенсій неконституційним не означатиме, що автоматично діятиме закон, який регулював відносини до їх зменшення чи скасування). нове законодавство (законопроект 12278), що забороняє будь-які зміни до пенсійної системи через непов'язане законодавство (тобто поза пенсійним законом).

Також ми зосередимося на консолідації положень пенсійного законодавства для заміни різних галузевих законодавчих актів, що регулюють пенсійні права, і ми вживемо всіх необхідних кроків для організації витрат на виплати за ретроспективними судовими рішеннями та пенсіями, перерахованими за судовими рішеннями», зазначає українська сторона у документі.

Нагадаємо, що законопроект 12278, який також зареєструвала Галина Третьякова, передбачає призначення та виплату пенсій за вислугу років прокурорам лише після звільнення особи з органів прокуратури, а також надання права на пенсію за вислугу років прокурорам за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років, після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року.

Також український уряд у Меморандумі вказав, що за підтримки Світового банку планує працювати над спрощенням пенсійної системи.

«Також ми працюватимемо над запровадженням уніфікованих умов призначення страхових пенсій. Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної системи, коли будуть створені відповідні умови. Будь-які запропоновані законодавчі зміни, які збільшили б пенсійні витрати, повинні супроводжуватися середньостроковим аналізом фіскальної та боргової стійкості та чітким визначенням необхідних ресурсів у змінах до бюджету Пенсійного фонду України.

Ми утримуватимемося від:

запровадження нових спеціальних пенсій або привілеїв;

прийняття будь-якого нового законодавства, яке призвело б до додаткових пенсійних умовних зобов'язань, не забезпечених фінансовими ресурсами; та

модифікацій, які призвели б до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку», зазначено у документі.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.