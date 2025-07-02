Многочисленные суды по пенсиям имеют «неблагоприятные последствия для бюджета»: правительство зафиксировало в Меморандуме с МВФ пенсионные изменения

Правительство в ближайшее время планирует принять меры для ограничения размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров, помимо «взносовой» части их пенсий.

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В обновленный Меморандум с МВФ украинские чиновники включили проведение пенсионной реформы, ограничение спецпенсий прокурорам, а также введение в действие нормы, согласно которой признание Конституционным Судом Украины неконституционными изменений не возвращает предыдущее правовое регулирование.

Так, правительство указало следующее в Меморандуме с МВФ:

«В ближайшей перспективе мы примем меры для ограничения размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров, кроме взносовой части их пенсий.

Мы также предложим унифицированный подход к ежегодному увеличению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации. В частности, мы подадим в парламент законопроект о прекращении практики привязки ежегодного увеличения определенных специальных пенсий к увеличению заработных плат. Кроме того, мы улучшим адресность и будем предотвращать злоупотребление некоторыми пенсионными доплатами путем уточнения критериев соответствия».

Также правительство отметило, что принимает меры для смягчения фискальных рисков, возникающих из-за сложности пенсионной системы.

«Неоднозначность в законодательстве привела к многочисленным судебным делам с неблагоприятными последствиями для бюджета, – указано в Меморандуме. Напомним, что осенью 2024 года министр финансов Сергей Марченко обвинил суды в том, что они принимают решения в пользу граждан, «разбалансируя бюджет» Пенсионного фонда.

«Для достижения большей правовой определенности и избежания дополнительного давления на пенсионные расходы, вызванного правовой неоднозначностью, мы подали в парламент:

Поправки к законодательству для обеспечения немедленного вступления в силу статьи 61, части 5 Закона 3354-20 (речь идет о ч. 5 ст. 61 закона о нормотворческой деятельности, которая предусматривает, что признание КСУ нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным, или утратившим силу, не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, действовавшего ранее. Соответствующий законопроект 12165 Судебно-юридическая газета Галина Третьякова . Очевидно, речь идет о том, что, к примеру, признание закона об уменьшении или отмене определенных видов пенсий неконституционным не будет означать, что автоматически будет действовать закон, регулировавший отношения до их уменьшения или отмены).

для обеспечения немедленного вступления в силу статьи 61, части 5 Закона 3354-20 (речь идет о ч. 5 ст. 61 закона о нормотворческой деятельности, которая предусматривает, что признание КСУ нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным, или утратившим силу, не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, действовавшего ранее. Соответствующий . Очевидно, речь идет о том, что, к примеру, признание закона об уменьшении или отмене определенных видов пенсий неконституционным не будет означать, что автоматически будет действовать закон, регулировавший отношения до их уменьшения или отмены). Новое законодательство (законопроект 12278), запрещающее любые изменения в пенсионную систему через несвязанное законодательство (то есть вне пенсионного закона).

Также мы сосредоточимся на консолидации положений пенсионного законодательства для замены различных отраслевых законодательных актов, регулирующих пенсионные права, и мы примем все необходимые шаги для организации расходов на выплаты по ретроспективным судебным решениям и пенсиям, пересчитанным по судебным решениям», — отмечает украинская сторона в документе.

Напомним, что законопроект 12278, который также зарегистрировала Галина Третьякова, предусматривает назначение и выплату пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры, а также предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года.

Также украинское правительство в Меморандуме указало, что при поддержке Всемирного банка планирует работать над упрощением пенсионной системы.

«Также мы будем работать над внедрением унифицированных условий назначения страховых пенсий. Мы рассматриваем возможность внедрения второго уровня пенсионной системы, когда будут созданы соответствующие условия. Любые предлагаемые законодательные изменения, которые увеличили бы пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом фискальной и долговой устойчивости и четким определением необходимых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины.

Мы будем воздерживаться от:

Введения новых специальных пенсий или привилегий;

Принятия любого нового законодательства , которое привело бы к дополнительным пенсионным условным обязательствам, не обеспеченным финансовыми ресурсами; и

, которое привело бы к дополнительным пенсионным условным обязательствам, не обеспеченным финансовыми ресурсами; и Модификаций, которые привели бы к снижению законодательно определенного пенсионного возраста», — указано в документе.

Автор: Наталя Мамченко

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