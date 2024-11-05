Признание нормы неконституционной не приведет к возобновлению предыдущего правового регулирования – Галина Третьякова внесла законопроект о спецпенсиях

Предлагается ввести в действие с 1 января 2025 года правило, согласно которому признание КСУ неконституционным определенного закона или нормы не будет автоматически означать, что возобновляется предыдущее правовое регулирование.

Если парламент, к примеру, одобрит пенсионную реформу, и этот впоследствии такой закон частично или полностью будет признан неконституционным, то это не означает, что вернется предыдущее правовое регулирование. Соответствующее правило парламентарии предлагают ввести с января 2025 года.

Так, председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова зарегистрировала законопроект 12165 о пенсионном обеспечении отдельных категорий работников (служащих). Данным законопроектом предлагается ввести в действие с 1 января 2025 г. ч. 5 статьи 61 Закона «О правотворческой деятельности», которая предусматривает, что в случае, если норма закона была признана Конституционным Судом Украины неконституционной, «это не дает основания судам использовать при принятии решений нормы законов, которые уже не действуют». Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», аналогичное предложение записали и в Меморандум по МВФ.

Также напомним, что этим законопроектом предлагается поручить Кабмину подготовить законопроект о введении с июля 2026 профессиональной пенсионной системы для работников прокуратуры, судей, служащих правоохранительных органов, органов обороны Украины и антикоррупционных органов «с элементами накопления для высокооплачиваемых должностей, размер среднемесячной заработной платы которых превышает размер среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год за счет доходов на таких должностях».

Следует отметить, что последствия признания Конституционным Судом определенного акта или его части неконституционными в Законе «О правотворческой деятельности» посвящено несколько норм.

Так, по статье 61 Закона нормативно-правовой акт или отдельный его структурный элемент признается утратившим силу в случае, если в частности Конституционным Судом Украины принято решение о признании нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным (для законов, других нормативно -правовых актов Верховной Рады, нормативно правовых актов Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады АРК).

Согласно ч. 5 ст. 61 признание нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным или утратившим силу не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, действовавшего до вступления в силу нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента, признанного неконституционным, или утратившим силу.

В случаях, предусмотренных Конституцией Украины, нормативно-правовой акт или отдельный его структурный элемент, признанный неконституционным, утрачивает силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решение о его неконституционности, если иное не установлено самим решением, но не ранее дня его принятия.

Также согласно статье 42 Закона «О правотворческой деятельности» «основной целью внесения изменений в нормативно-правовой акт, как правило, являются: …3) признание Конституционным Судом Украины нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента не соответствующим Конституции Украины (являющегося неконституционным)».

Так что, если читать буквально эту норму, может показаться, что целью изменений в закон может быть признание этого закона в дальнейшем неконституционным.

Напомним, в обновленном Меморандуме с МВФ Украина, со своей стороны, отмечает, что в парламенте до конца марта 2025 будут изменения, которые предусматривают:

немедленное вступление в силу части 5 статьи 61 Закона «О правотворческой деятельности» (речь идет о норме, которая предусматривает, что признание Конституционным Судом нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным или утратившим силу не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, действовавшего до вступления в силу нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента, признанного неконституционным, или утратившим силу)

новое законодательство, запрещающее какие-либо изменения в пенсионной системе путем несвязанного законодательства (т.е. вне рамок пенсионного законодательства).

Украина в договоренностях указывает, что с помощью Всемирного банка готовит изменения в пенсионную систему.

Автор: Наталья Мамченко

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