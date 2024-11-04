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В Резерв+ стартовал бета-тест онлайн-отсрочок от мобилизации

18:45, 4 ноября 2024
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что первыми могут принять участие студенты.
В Резерв+ стартовал бета-тест онлайн-отсрочок от мобилизации
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В приложении Резерв+ стартовал бета-тест онлайн-отсрочок от мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что первыми инструкции получат студенты и аспиранты, заполнявшие форму на тестирование, а дальше люди с инвалидностью и многодетные.

По словам Черногоренко, инструкции будут отправлять по электронной почте.

Чиновница также обратила внимание, что в случае отсрочки ее продление возможно только после истечения срока действия. Двух активных отсрочок одновременно не может быть.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Министерство обороны запускает бета-тест онлайн-отсрочок в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов и аспирантов. Екатерина Черногоренко подчеркивала, что больше не придется ходить в ТЦК с бумажками и стоять в очередях, чтобы получить или продлить отсрочку. Достаточно будет отправить запрос прямо в Резерв+.

Также сообщалось, что справка ТЦК о предоставлении отсрочки вместе с соответствующими данными в Резерв+ не действует, если нет бумажного военного билета. Так решил ТЦК, оштрафовав мужчину на 17 тысяч гривен. Вместе с тем суд отменил постановление о штрафе, сославшись на то, что электронный военный билет имеет аналогичную юридическую силу, как и бумажный.

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ТЦК Минобороны мобилизация отсрочка Резерв+

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