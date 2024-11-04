У Резерв+ стартував бета-тест онлайн-відстрочок від мобілізації

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що першими взяти участь можуть студенти.

У застосунку Резерв+ стартував бета-тест онлайн-відстрочок від мобілізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування, а далі — люди з інвалідністю та багатодітні.

За словами Черногоренко, інструкції надсилатимуть на електронну пошту.

Чиновниця також звернула увагу, що у разі наявності відстрочки її продовження можливе лише після завершення терміну дії. Двох активних відстрочок одночасно не може бути.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, Міністерство оборони запускає бета-тест онлайн-відстрочок у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Катерина Черногоренко підкреслювала, що більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит прямо в Резерв+.

Також повідомлялося, що довідка ТЦК про надання відстрочки вкупі з відповідними даними в Резерв+ не діє, якщо немає паперового військового квитка. Так вирішив ТЦК, оштрафувавши чоловіка на 17 тисяч грн. Разом з тим, суд скасував постанову про штраф, пославшись на те, що електронний військовий квиток має аналогічну юридичну силу, як і паперовий.

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