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Елітні квартири, дачі та земля: в Одесі викрили схему із нерухомістю на 18 млн гривень за участі адвоката

19:44, 3 липня 2026
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Організував схему 32-річний одеський адвокат, який залучив до справи приватного нотаріуса, державного реєстратора, а також двох підконтрольних осіб.
Елітні квартири, дачі та земля: в Одесі викрили схему із нерухомістю на 18 млн гривень за участі адвоката
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В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння нерухомістю. За даними слідства, до неї був причетний адвокат, а з ним діяли приватний нотаріус, державний реєстратор та підконтрольні особи.

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За даними Офісу Генерального прокурора, учасники схеми незаконно переоформили вісім об'єктів нерухомості в Одесі загальною вартістю майже 18 млн грн станом на 2019 рік. Серед майна — три квартири площею від 155 до 280 кв. м, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.

За даними слідства, організатором схеми був 32-річний одеський адвокат, який залучив до оборудки приватного нотаріуса, державного реєстратора та двох підконтрольних осіб.

Для позбавлення власниці права на нерухомість, за версією слідства, використовували підроблені підписи, фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств, а також технічні паспорти і висновки БТІ.

Надалі незаконно набуту нерухомість неодноразово переоформлювали між підконтрольними компаніями, щоб створити видимість її законного походження. За даними слідства, для цього використовували чотири підприємства, три з яких мали ознаки фіктивності, а ще одне було зареєстроване за кордоном.

Також до схеми, за даними слідства, залучали безробітних громадян, які за винагороду ставали формальними директорами та засновниками підприємств і підписували сфальсифіковані документи. Приватний нотаріус посвідчувала підроблені документи та підписи, а державний реєстратор вносив неправдиві відомості про зміну власників і реєстрував незаконно відчужене майно на підконтрольні компанії.

Адвокату, нотаріусу та державному реєстратору повідомили про підозру. За клопотанням прокуратури організатора схеми взяли під варту. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Буковині правоохоронці викрили 34-річного адвоката та двох його спільників, які упродовж липня–грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів — позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки загальною вартістю понад 4,2 млн грн.

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прокуратура адвокат Одеса підозрюваний нерухомість

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