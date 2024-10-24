ТЦК оштрафував студента з відстрочкою у Резерв+, бо у нього не було паперового військового квитка – що вирішив суд

У ТЦК вважали, що дані Резерв+ про відстрочку не діють, якщо немає військового квитка, а замість військового квитка у чоловіка була лише довідка.

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Довідка ТЦК про надання відстрочки вкупі з відповідними даними в Резерв+ не діє, якщо немає паперового військового квитка. Так вирішив ТЦК, оштрафувавши чоловіка на 17 тисяч грн. Разом з тим, суд скасував постанову про штраф, пославшись на те, що електронний військовий квиток має аналогічну юридичну силу, як і паперовий.

Обставини справи

Чоловік просив суд визнати протиправними дії ТЦК з притягнення його до відповідальності за ч. 3 ст.210-1 КУпАП та накладення на нього штрафу 17 000 грн постановою ТЦК від 29 серпня 2024 року.

Відповідно до змісту постанови ТЦК, позивач не мав при собі військово-облікового документа.

Втім, як вказує позивач, він з 1.06.2024 року навчається на стаціонарі, на бакалавра за кордоном у вищій школі внутрішньої безпеки в м. Лодзі (Польша) (2024/2025 рік), що підтверджується про прийом іноземця на навчання та рішенням про прийом на навчання від 17.05.2024 року. Відомості про навчання позивачем було направлено до відповідача.

5.07.2024 начальником ТЦК видано довідку про надання позивачу відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (навчання). Погоджено відстрочку на весь період проведення мобілізації (з підтвердженням через 6 місяців).

Однак, разом з довідкою, військовий квиток не видано, та такий за словами начальника та працівників ТЦК видадуть у жовтні 2024 року, оскільки це потребує підготовки на вироблення.

Разом з тим, позивач має вчасно оновлені дані про військовий обов`язок, що підтверджується у застосунку Резерв+. У Резерв+ вказано QR-код, що позивач перебуває на обліку в ТЦК, військовозобов`язаний, має відстрочку до 25.03.2025 року. Тип відстрочки – на підставі п. 1 ч. 3 ст. 23 закону про мобілізацію.

Такі відомості сформовано 29.08.2024 року та надано разом з довідкою від 5.07.2024 року №В32/22 про відстрочку працівникам як Національної поліції та начальнику ТЦК.

Однак останніми, такі документи не було взято до уваги, оскільки Довідка від 5.07.2024 року №В32/22 не є дійсною без військового квитка.

Крім того, позивач вказує, що з 18 червня в Україні діє електронний військово-обліковий документ. Міноборони запевняє, що він має таку ж юридичну силу як і звичайний паперовий військовий квиток. Електронний та паперовий військово-обліковий документ (або військовий квиток) у військовозобов`язаного мають однакову юридичну силу. Роз`яснення Міністерства оборони – на їх офіційному сайті.

ТЦК у відзиві на позов вказав на вчинення позивачем порушення за ч. 6 ст. 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», згідно якої у період проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов`язані мати при собі військово-обліковий документ та пред`являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського.

Так, позивачем представлено роздруківку електронного військово-облікового документа разом з позовною заявою, але під час провадження справи про адміністративне правопорушення і на час її розгляду ним не було надано такого документа ТЦК, про що свідчить відсутність будь-якої згадки про зазначене в протоколі, хоч позивач мав можливість зазначити про це у відповідній графі протоколу.

Зі свого боку, представник позивача вказала, що чоловік мав електронний військово-обліковий документ в телефоні, а саме в застосунку Резерв + з QR- кодом для зчитування.

Що вирішив суд

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у рішенні від 30 вересня 2024 року по цій справі №308/14653/24 зазначив, що згідно постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 559 «Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів» військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

в електронній формі - засобами електронного кабінету призовника, військовозобов`язаного, резервіста та/або Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та/або Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації);

у паперовій формі - на бланку.

Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами: Електронного кабінету призовника, військовозобов`язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка; Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони; Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації).

Згідно ч. 9. Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. №560 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Так, до позовної заяви позивачем додано роздруківку з мобільного додатку Резерв+ сформовану 29.08.2024, 10:56, на якій наявна інформація з реєстру Оберіг, військово-обліковий документ, де містяться відомості QR-коду, і вказано, що останній перебуває на обліку в ТЦК і має відстрочку, дані уточнені вчасно.

ТЦК до відзиву не надано, а в матеріалах справи відсутні будь-які докази, згідно переліку ст. 251 КУпАП, які б свідчили про наявність викладеного в оскаржуваній постанові порушення або що під час розгляду адміністративної справи здійснювались заходи щодо збирання та оцінки цих доказів. Наведене свідчить про недоведеність суб`єктом владних повноважень правомірність прийнятої ним постанови.

Отже, суд приходить до висновку, що у позивача на час винесення оскаржуваної постанови був наявний військово-обліковий документ в електронній формі в додатку «Резерв+», такий містив відомості QR-коду, та був сформований 29.08.2024 року о 10:56 год., при тому як протокол №3429 складено 29.08.2024 року близько 11:40 год.

Відтак оскаржувана постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає скасуванню, а справа про адміністративне правопорушення закриттю.

Разом з тим, на думку суду, позовна вимога, про визнання протиправним дії ТЦК про притягнення позивача до адміністративної відповідальності та накладення на нього штрафу 17000 грн, задоволенню не підлягає, «оскільки суд при розгляді справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності не може визнати дії начальника органу протиправними, оскільки вказані повноваження не передбачені ч.3 ст. 286 КАС України, у зв`язку із чим позов підлягає частковому задоволенню».

Отже, суд скасував постанову, винесену начальником ТЦК, а справу про адміністративне правопорушення – закрив.