ТЦК оштрафовал студента с отсрочкой в ​​Резерв+, потому что у него не было бумажного военного билета – что решил суд

В ТЦК считали, что данные Резерв+ об отсрочке не действуют, если нет военного билета, а вместо военного билета у мужчины была только справка.

Источник фото: koda.gov.ua

Справка ТЦК о предоставлении отсрочки вместе с соответствующими данными в Резерв+ не действует, если нет бумажного военного билета. Так решил ТЦК, оштрафовав мужчину на 17 тысяч гривен. Вместе с тем суд отменил постановление о штрафе, сославшись на то, что электронный военный билет имеет аналогичную юридическую силу, как и бумажный.

Обстоятельства дела

Мужчина просил суд признать противоправными действия ТЦК по привлечению его к ответственности по ч. 3 ст.210-1 КУоАП и наложению на него штрафа 17 000 грн постановлением ТЦК от 29 августа 2024 года.

Согласно содержанию постановления ТЦК, истец не имел при себе военно-учетного документа.

Впрочем, как указывает истец, он с 1.06.2024 года учится на стационаре, на бакалавра за границей в высшей школе внутренней безопасности в г. Лодзи (Польша) (2024/2025 год), что подтверждается приемом иностранца на обучение и решением о приеме на обучение от 17.05.2024 года. Сведения об обучении истцом были направлены ответчику.

5.07.2024 начальником ТЦК выдана справка о предоставлении истцу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации из п. 1 ч. 3 в. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (обучение). Согласована отсрочка на весь период проведения мобилизации (с подтверждением через 6 месяцев).

Однако вместе со справкой военный билет не выдан, и таковой, по словам начальника и работников ТЦК, выдадут в октябре 2024 года, поскольку это требует подготовки на обработку.

Вместе с тем, истец имеет своевременно обновленные данные о воинской обязанности, что подтверждается в приложении Резерв+. В Резерв+ указан QR-код, что истец состоит на учете в ТЦК, военнообязанный, имеет отсрочку до 25.03.2025 года. Тип отсрочки – на основании п. 1 ч. 3 ст. 23 закона о мобилизации.

Такие сведения сформированы 29.08.2024 года и предоставлены вместе со справкой от 5.07.2024 №В32/22 об отсрочке работникам как Национальной полиции и начальнику ТЦК.

Однако последними такие документы не были приняты во внимание, поскольку Справка от 5.07.2024 года №В32/22 недействительна без военного билета.

Кроме того, истец отмечает, что с 18 июня в Украине действует электронный военно-учетный документ. Минобороны уверяет, что он имеет такую ​​же юридическую силу, как и обычный бумажный военный билет. Электронный и бумажный военно-учетный документ у военнообязанного имеют одинаковую юридическую силу. Разъяснение Министерства обороны – на их официальном сайте.

ТЦК в отзыве на иск указал на совершение истцом нарушения по ч. 6 ст. 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которой в период проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского.

Так, истцом представлена распечатка электронного военно-учетного документа вместе с исковым заявлением, но во время производства дела об административном правонарушении и на время его рассмотрения им не был предоставлен такой документ ТЦК, о чем свидетельствует отсутствие какого-либо упоминания об указанном в протоколе, хотя истец имел возможность указать об этом в соответствующей графе протокола.

Со своей стороны, представитель истца указала, что у мужчины был электронный военно-учетный документ в телефоне, а именно в приложении Резерв + с QR-кодом для считывания.

Что решил суд

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области в решении от 30 сентября 2024 г. по этому делу №308/14653/24 отметил, что согласно постановлению КМУ от 16 мая 2024 г. №559 «Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов» военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется):

в электронной форме - средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и/или Портала Дия, в том числе с использованием мобильного приложения Дия (в случае технической реализации);

в бумажной форме – на бланке.

Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами: Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием его мобильного приложения; Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны; Портала Дия, в том числе с использованием мобильного приложения Дия (при технической реализации).

Согласно ч. 9. Постановления КМУ от 16 мая 2024 г. №560 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Так, к исковому заявлению истцом добавлена ​​распечатка из мобильного приложения Резерв+, сформированная 29.08.2024, 10:56, на которой имеется информация из реестра Оберег, военно-учетный документ, где содержатся сведения QR-кода, и указано, что последний состоит на учете в ТЦК и имеет отсрочку, данные уточнены в срок.

ТЦК в отзыве не предоставлено, а в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, согласно перечню ст. 251 КУоАП, которые свидетельствовали о наличии изложенного в обжалованном постановлении нарушения или что при рассмотрении административного дела осуществлялись меры по сбору и оценке этих доказательств. Приведенное свидетельствует о недоказанности субъектом властных полномочий правомерности принятого им постановления.

Следовательно, суд приходит к выводу, что у истца на время вынесения обжалуемого постановления имелся военно-учетный документ в электронной форме в приложении «Резерв+», который содержал сведения QR-кода, и был сформирован 29.08.2024 года в 10:56 час., при том как протокол №3429 составлен 29.08.2024 года около 11:40 час.

Следовательно, обжалуемое постановление по делу об административном правонарушении подлежит отмене, а дело об административном правонарушении закрытию.

Вместе с тем, по мнению суда, исковое требование о признании противоправным действия ТЦК о привлечении истца к административной ответственности и наложении на него штрафа 17000 грн удовлетворению не подлежит, «поскольку суд при рассмотрении дела по поводу решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий по делам о привлечении к административной ответственности не может признать действия начальника органа противоправными, поскольку указанные полномочия не предусмотрены ч. 3 ст. 286 КАС Украины, в связи с чем иск подлежит частичному удовлетворению».

Следовательно, суд отменил постановление, вынесенное начальником ТЦК, а дело об административном правонарушении – закрыл.

Автор: Наталя Мамченко

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