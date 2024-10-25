На Закарпатье мужчина позвонил сдаться ГПСУ, потому что чуть не утонул в болоте по дороге в Венгрию

Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию.

Источник фото: dpsu.gov.ua

У границы с Венгрией пограничники спасли мужчину, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и чуть не утонул в болоте. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

29-летний мужчина позвонил на горячую телефонную линию ГПСУ ночью и начал разговор со слов: «Доброй ночи, я хочу сдаться пограничникам». Как отмечают в Госпогранслужбе, он признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию.

Впоследствии выяснилось, что мужчина заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться.

По координатам, которые он предоставил, его нашла группа реагирования. Мужчина вскочил в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болотистой местности.

«Пограничники достали нарушителя из воды. Его доставили в пограничное подразделение, обеспечили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи», - отметили в ГПСУ и указали, что теперь мужчину ждет суд за попытку незаконно пересечь госграницу.

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